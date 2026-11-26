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Brasil Ventania quebra janelas e lança móveis pelos ares em autódromo no Paraná Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta semana mostram o momento em que a ventania atinge uma sala utilizada por profissionais durante o evento

Um forte temporal atingiu o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, na tarde de sexta-feira, 20, e provocou estragos nas estruturas montadas para a 40ª edição da Cascavel de Ouro. A chuva foi acompanhada de raios e rajadas de vento que derrubaram tendas, quebraram vidraças e espalharam móveis e equipamentos pelo local.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta semana mostram o momento em que a ventania atinge uma sala utilizada por profissionais durante o evento. Nas gravações, as janelas se rompem, divisórias caem e objetos são arremessados pelo ambiente As pessoas que estavam no local correm para se proteger dos destroços.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 66,2 km/h em Cascavel. O Estado estava sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que previa chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

Além dos danos na sala de imprensa, a tempestade derrubou tendas e comprometeu o sistema de cronometragem do autódromo.

Por causa dos estragos e das condições climáticas, as atividades previstas para a sexta-feira (27) foram suspensas. A programação da Cascavel de Ouro foi retomada no sábado, 21, e a competição foi realizada.

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