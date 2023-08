Vento atrapalha resgate de crianças em teleférico no Paquistão: "Pelo amor de Deus, nos ajude"

A- A+

O helicóptero utilizado para resgatar as oito pessoas presas na cabine de um teleférico no Paquistão tem tido dificuldades para se aproximar do local. Com o ar gerado, a única corrente que sustenta o equipamento pode ser quebrada.

Sete crianças e um adulto estão presos no teleférico, a 365 metros de altura, em uma zona montanhosa remota, no noroeste do país. Uma operação de resgate com helicópteros do Exército paquistanês está em curso.

— Toda vez que o helicóptero levou o socorrista perto do teleférico, o vento provocado pelo helicóptero balançava e desequilibrava a cabine, o que fazia as crianças chorarem — disse Ghulamullah, presidente do vale de Allai, onde ocorreu o acidente.

A chairlift stuck at a hight of about 900 ft midway due to breakage in one of its cable in Battagram. 8 x persons including 6 x children stranded. #NDMA #KPK pic.twitter.com/6wTKrKcigd — ProAsiatic.pk (@proasiatic) August 22, 2023

As crianças utilizavam o teleférico para atravessar um vale para chegar à escola quando um cabo se partiu. “O teleférico está suspenso por uma única corda. Dentro do teleférico, há um mínimo de oito ocupantes, principalmente crianças em idade escolar”, disse à AFP Abdul Basit Khan, um funcionário da agência de resgate da província de Khyber Pakhtunkhwa.

O acidente ocorreu por volta das 9h (horário local). No meio do trajeto, a cabine ficou paralisada a mais de 300 metros de altitude, depois que um dos cabos do teleférico parou de funcionar.

— Pelo amor de Deus, nos ajude — disse Gul Faraz, um dos adultos presos na cabine, em entrevista por telefone à AFP.

A cabine parou às 7h locais (23h em Brasília). Helicópteros do Exército fazem operações de reconhecimento perto do teleférico, e um soldado desceu em um arnês para entregar comida, água e remédios, disse Tanveer Ur Rehman, um funcionário do governo regional.

— É uma operação delicada que exige uma precisão meticulosa — explicou Ur Rehman.

Essas cabines artesanais, que funcionam com cabos, ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas. Dez pessoas morreram em um acidente parecido em 2017 próximo da capital do país, Islamabad.

O teleférico está suspenso no meio de uma ravina profunda rodeada por montanhas, num percurso frequentemente utilizado para ligar aldeias e cidades remotas.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, determinou o fechamento de vários teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção.

