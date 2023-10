Vento forte danifica fiação elétrica na Zona Norte do Recife e causa queda de energia

A- A+

Atingida por fortes ventos e pancadas de chuva na noite desta quinta-feira (26), uma fiação elétrica localizada nas imediações da avenida Norte, no bairro da Tamarineira, no Recife, foi danificada e causou a queda de energia em diversas casas e estabelecimentos da região.

Acionada por moradores da localidade, a Neoenergia Pernambuco informou que a queda de energia atinge apenas uma parte do bairro. A empresa realizou o envio de duas equipes de prontidão até o local.

De acordo com a companhia, os profissionais atuam para reestabelecer a normalidade do serviço. No entanto, não existe previsão de conclusão dos trabalhos.



Em caso relacionados à rede elétrica, a Neoenergia disponibiliza diversos canais de atendimento aos clientes. A companhia pode ser acionada por meio do WhatsApp, no telefone (81) 3217-6990, pela central gratuita de teleatendimento disponível no 116, pela agência virtual, disponível na página de serviços do site www.neoenergiapernambuco.com.br, ou pelo aplicativo Neoenergia Pernambuco.

