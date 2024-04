A- A+

Mundo Ventos fortes tiram carros de via na África do Sul; assista ao vídeo dos veículos caindo de ponte O motorista do caminhão conseguiu abandonar a cabine antes da queda

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi atingida por rajadas de vento com velocidade superior a 90km/h.

Em uma rodovia local, um caminhão e um trailer foram "soprados" para fora de um viaduto pela força das rajadas.

Segundo autoridades locais, não houve feridos nestas duas ocasiões.

Ventos fortes na África do Sul derrubam caminhões de viaduto sobre despenhadeiro.

Leia mais:https://t.co/X4u1NHs9oa pic.twitter.com/6l21jNnHWG — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 8, 2024

O motorista do caminhão conseguiu abandonar a cabine antes da queda no abismo. Já o carro que carregava o trailer não foi puxado pelo vento, apenas o trailer foi desconectado e caiu, segundo o jornal local News24.

As tempestades com ventos fortes se inciaram neste final de semana e já causaram a morte de uma pessoa, segundo o News24.

Vídeos do incidente viralizaram por conta da situação atípica.

A Agência Nacional de Rodovias da África do Sul emitiu um alerta para possíveis danos estruturais, falha no abastecimento elétrico e risco à vida em Western Cape no fim de semana.

Veja também

Resolução Justiça dá prazo de 72 horas para CFM explicar proibição de pré-aborto