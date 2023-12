Ventos do Norte trazem o odor da guerra

A- A+

Na quinta-feira passada, 14 de dezembro de 2023, reuniram-se em São Vicente e Granadinas o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, sob olhares atentos do assessor especial da Presidência da República do Brasil, embaixador Celso Amorim.

Na mesa de negociação a tentativa de encontrar uma solução pacífica para a disputa sobre a região da Guiana Essequibo.



O conflito recrudesceu com nova roupagem em razão de dois fatos recentes: a descoberta de campos de petróleo no litoral da área em disputa e a proximidade das eleições gerais na Venezuela.

Além de cooperar com uma solução diplomática, a preocupação do Brasil foi evitar uma escalada militar que saísse do controle, podendo até envolver território brasileiro na faixa Norte de Roraima. Pelo comunicado final, por enquanto, a razão superou a emoção.

Escapando da regionalização, outros aspectos precisam serem iluminados neste momento. Eles podem ter influência no desenrolar da contenda sul-americana.

É preciso aceitar que uma nova peça da geopolítica mundial está em cartaz, com velhos atores em novos personagens e jovens atores em busca de fama e prestígio.

A guerra entre a Ucrânia e a Rússia mostrou que nações ainda estão dispostas a verter sangue por uma causa que sustente um governo ou valores de um povo.

Esse conflito, por razões históricas, envolve inclusive a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), braço armado do Ocidente, em contraponto ao império russo pós-guerra fria remodelado e sob a batuta do czar Putin.

Some-se a essa guerra, o ataque terrorista do Hamas contra Israel, que levou à morte centenas de habitantes dos kibutzim próximos à fronteira, ao sequestro de tantos outros e ao revide das Forças de Defesa de Israel, adentrando a Faixa de Gaza para caçar os responsáveis, gerando efeitos colaterais.

Nessa peleja, o Hamas conta com apoio do Irã, país que nos últimos anos vem se aperfeiçoando no campo da guerra cibernética, além de avançar no domínio das tecnologias bélicas nucleares.

Alongando as vistas em direção ao Oriente, continua latente a pretensão da República Popular da China em retomar o controle sobre Taiwan, estender seus tentáculos para os mares ao Sul do país e, como maior objetivo geopolítico, conquistar real capacidade econômica, tecnológica e militar para fazer frente à Águia americana.

Nos três exemplos, os Estados Unidos da América são partícipes direto ou indireto. As muitas frentes abertas trazem, como consequência, a divisão de seu poder.

Em um exercício prospectivo, Rússia, China e Irã teriam interesses em alimentar a arenga bolivariana? Segundo a máxima do dividir para vencer, a resposta é afirmativa. Seria mais uma frente.

A presença de uma dessas potências, apoiando um país antagônico aos Estados Unidos, no território sul-americano, faria com que os norte-americanos reagissem prontamente com as medidas e os meios necessários.

As frustradas operações no Iraque e, mais recentemente, no Afeganistão, arranharam a credibilidade do poder estadunidense. Em Cabul, a retirada das tropas fez lembrar os últimos dias do envolvimento norte-americano no Vietnam. São experiências que os Estados Unidos tentarão evitar a todo custo.

E o Brasil, gigante regional com interesses distintos das potências hors concours, como deve se posicionar diante da marcha implacável dos fatos?

Por anos, a visão centrada prioritariamente na América do Sul foi política defendida pela diplomacia brasileira. Hoje, diante dos novos fatos e da mudança na forma de empregar o poder, na qual o Soft Power já não consegue suturar as divergências entre nações, será preciso reavaliar posturas.

O sentimento da sociedade brasileira sobre esses assuntos é superficial. Roraima ser invadida, por exemplo, não está no imaginário do cidadão das outras regiões do país. Seria apenas pesadelo em noite mal dormida que logo acabaria no despertar da manhã seguinte.

O assunto Defesa, infelizmente, está restrito a militares, acadêmicos, pensadores, alguns empresários e poucos políticos. Diferente de outras nações, a sociedade brasileira contemporânea nunca sofreu as agruras de conflitos sangrentos.

A crise de Essequibo é uma janela de oportunidade para que pensemos, como sociedade indivisível, sobre soberania e defesa nacionais.



As sementes foram lançadas além-fronteiras, mas os ventos estão soprando e trazendo-as para serem cultivadas em nosso território.



Selecionando-as cuidadosamente e regando-as agora, poderemos evitar no futuro colher o joio da guerra ao invés do trigo da paz.







*General de Divisão da Reserva





