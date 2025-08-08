A- A+

grécia Ventos fortes deixam dois turistas mortos e tráfego perturbado na Grécia As fortes ventanias que atingem o país nesta sexta-feira impactaram as viagens de dezenas de milhares de turistas, que ficaram ilhados porque as balsas tiveram que permanecer no porto

Dois turistas vietnamitas morreram na ilha grega de Milos, no mar Egeu, onde ventos fortes interromperam as conexões marítimas com outras ilhas nesta sexta-feira (8), em meio à temporada de verão em um dos destinos mais visitados da Europa, informou a polícia portuária.

"Um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no mar", perto da praia de Sarakiniko, na ilha de Milos, parte do arquipélago das Cíclades, e "foram levados até o centro de saúde local", informou à AFP uma autoridade da polícia portuária grega.

"Eram turistas vietnamitas que faziam parte de um grupo em um cruzeiro. A mulher caiu na água e o homem aparentemente tentou salvá-la, ambos morreram", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre a causa do incidente.

Os ventos fortes que atingem a Grécia nesta sexta impactaram as viagens de dezenas de milhares de turistas, que ficaram ilhados porque as balsas tiveram que permanecer no porto, e aumentaram os riscos de incêndios.

Com rajadas de vento de 88 km/h, sobretudo vindas do mar Egeu, e temperaturas que chegarão aos 35ºC em algumas regiões, o Ministério de Proteção Civil declarou algumas partes do país — sobretudo Ática, área metropolitana de Atenas, o leste do Peloponeso e Creta — "em alerta vermelho devido ao risco muito alto de incêndios".

As chamas atingiram uma floresta na tarde desta sexta em Keratea, uma localidade costeira situada 43 quilômetros a sudeste de Atenas, onde o incêndio, alimentado pelo vento, devastou matagais e um pinhal, segundo os bombeiros.

Os portos próximos de Atenas foram fechados ao tráfego de balsas, com exceção daqueles que atendem as ilhas próximas ao Golfo Sarônico, como Hidra, Egina, Dokos e Spetses, impedindo a circulação de dezenas de milhares de turistas em pleno verão.

O prefeito de Atenas também fechou o Jardim Nacional na quinta-feira, depois que uma árvore caiu em uma das ruas mais movimentadas da capital devido às rajadas.

