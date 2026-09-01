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AGRESTE Venturosa: mulher é resgatada do pico da Pedra Furada após subir mais de 700 metros para gravar live Jovem teria tido uma crise de ansiedade no momento da transmissão e não conseguiu descer

Uma mulher de 27 anos foi resgatada do ponto mais alto da Pedra Furada, formação rochosa na cidade de Venturosa, no Agreste de Pernambuco, após subir sozinha para gravar uma live para as redes sociais.

O resgate foi realizado por agentes da Guarda Civil Municipal, que precisaram usar manobras de rapel para retirar a jovem do local considerado de difícil acesso, a uma altura de 713 metros. O caso aconteceu no último domingo (30).

Segundo o patrulheiro Weslley Bezerra, a corporação foi acionada por familiares da vítima, que estaria impossibilitada de descer por conta própria após sofrer uma crise de ansiedade.

"Ela é da nossa cidade, trabalha com a internet e subiu no horário da tarde. Ela foi fazer uma live, teve um momento de crise de ansiedade e começou a chorar. Os seguidores dela entraram em contato com familiares, que falaram com um dos nossos patrulheiros", informou Weslley Bezerra em entrevista à Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com o agente, após serem acionados por volta das 18h30, ele e outros dois patrulheiros seguiram até o local. Weslley e o agente Izaac Magno subiram o morro e passaram quase uma hora para encontrar a mulher, enquanto o terceiro colega de farda, Expedito Siqueira, acionava o serviço de socorro.

"Ela estava em crise de hipotermia, toda encolhida no ponto mais alto da Pedra Furada. Estava fazendo cerca de 16ºC no momento. Ela estava com os lábios rachados, só chorava dizendo que não queria incomodar ninguém, estava sob efeito de medicamentos", ressaltou o agente da Guarda Civil Municipal.

Após a descida com o uso de cordas e carregada nas costas de um dos profissionais, a mulher recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma unidade de saúde do município, por volta das 21h40. Weslley informou que a mulher já recebeu alta hospitalar e será acompanhada por um psicólogo.



Risco

O agente reforçou que há dois caminhos para chegar ao local onde a jovem estava, um por subida de 366 degraus e outra por uma trilha fechada, de difícil acesso.

"Ela não percebeu o risco que estava correndo. Ela só queria chegar no topo da pedra e desafiou a gravidade. O acesso realmente é dificultoso para chegar. Tem trecho que você tem que se abaixar, tem trecho que você se espreme, mas a gente nunca vai deixar uma vida para trás", relatou.

Wesley também informou que mesmo sem obrigatoriedade, o ideal seria que a jovem estivesse com um guia. "O local é um patrimônio histórico da humanidade, tem administração na área. É possível acessar o setor da Pedra Furada se tiver noção de rapel", ressaltou o patrulheiro.

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