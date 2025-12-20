A- A+

CALOR Verão promete dias mais longos, temperaturas altas e chuva abaixo da média em Pernambuco Solstício vai até março de 2026

A estação mais quente do ano começa às 12h03 deste domingo (21) e vai até o dia 20 de março de 2026. Caracterizada por dias mais longos, noites curtas e temperaturas elevadas, o verão é ideal para quem gosta de ir à praia ou curtir passeios com a família ou amigos.

Segundo o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Romilson Ferreira, o solstício de verão ocorre devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao sol. Em Pernambuco, durante esse período, os termômetros devem marcar altas temperaturas.

“É comum que a temperatura chegue a valores elevados. Zona da Mata e o Litoral devem chegar aos 34 ºC. Já o Agreste deve registrar 37 ºC e o Sertão deve marcar 40 ºC”, explica.

Chuvas

Esse período quente favorece os cultivos em desenvolvimento no mês de dezembro, especialmente de feijão, milho e fruticultura irrigada. O aumento das chuvas, outro ponto característico do verão, contribui para um suprimento hídrico adequado, o que dá maior uniformidade aos grãos e reduz perdas por estresse térmico.

O verão no Brasil também é importante para atividades econômicas como agropecuária, geração de energia, por meio das hidrelétricas, e manutenção dos reservatórios de abastecimento de água em níveis satisfatórios.

Após reunião realizada na última quinta-feira (18), na sede do órgão, no centro do Recife, os especialistas chegaram ao prognóstico de que as chuvas serão abaixo da média em janeiro e fevereiro e próximo da média em março.

Valor médio da precipitação (mm) mensal por mesorregião em Pernambuco

Metropolitana do Recife: 100,9 (janeiro); 122,9 (fevereiro) 212,2 (março)

Zona da Mata: 67,6 (janeiro); 81,3 (fevereiro); 128,2 (março)

Agreste: 43,5 (janeiro); 56,3 (fevereiro); 90,6 (março)

Sertão: 76,5 (janeiro); 94,8 (fevereiro); 133,8 (março)

Fernando Noronha: 67,4 (janeiro); 76,8 (fevereiro); 165,9 (março)

“A estação compreende historicamente os meses mais chuvosos para o Sertão, acumulando o equivalente a quase 50% do esperado ao longo do ano. Esperamos que todos possam aproveitar ao máximo a estação. Lembrando que é importante tomar os devidos cuidados com a exposição ao sol e se hidratar bem”, complementa Ferreira.

Vitamina D

O dermatologista do Hospital Jayme da Fonte, Paulo Guedes, explica que, entre os benefícios do verão, está o aumento da vitamina D, em função da maior exposição solar.

Outro ponto positivo é a facilidade para realização de atividades ao ar livre, como exercícios físicos e passeios que podem melhorar o humor e a disposição.

El Niño e La Niña

A meteorologista Josefa Morgana Viturino de Almeida, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que, durante o verão, há possibilidade de ação de um fenômeno conhecido para a época: o La Niña.

“Será de fraca intensidade. As previsões indicam que o fenômeno deverá enfraquecer ainda mais até se configurar uma condição de neutralidade das águas do Oceano Pacífico Equatorial, até o outono”, aponta.

La Niña impacta no resfriamento das águas, com mais chuva no Norte e Nordeste e seca no Sul e Sudeste. A ação é contrária à do El Niño, que age no aquecimento das águas, impactando com mais chuvas no Sul e seca no Norte/Nordeste.

Mesmo com a previsão de chuvas abaixo da média, a população deve ficar atenta aos alertas meteorológicos emitidos pelo Inmet ou pela Apac apac.pe.gov.br. Os boletins também podem ser acompanhados nas redes sociais @inmet.oficial ou @apac_oficial.

