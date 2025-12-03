A- A+

VERÃO Verão Esportivo de Pernambuco se despede com torneio de beach soccer na orla de Casa Caiada O campeonato acontece de 2 a 5 de dezembro, das 18h às 22h, e marca o encerramento de 14 dias consecutivos de atividades esportivas

O Verão Esportivo de Pernambuco entra em sua reta final nesta semana e se despede da orla de Casa Caiada, em Olinda, com a realização do torneio de beach soccer, última competição da Arena Esportiva.

O campeonato segue até sexta-feira (5), das 18h às 22h, e marca o encerramento de 14 dias consecutivos de atividades esportivas, recreação e vivências coletivas que movimentaram a cidade desde o dia 18 de novembro.

Além disso, as manhãs e tardes continuam dedicadas às oficinas esportivas voltadas para crianças e jovens, realizadas diariamente das 7h30 às 12h e de 13h às 16h, com entrada gratuita.

O beach soccer fecha o calendário com partidas de disputas acirradas e arquibancadas lotadas. A competição reúne equipes da Região Metropolitana e atletas da modalidade.

Pela primeira vez nas areias de Casa Caiada, o evento reuniu crianças, adolescentes, jovens e adultos em uma programação gratuita que transformou a praia em um grande centro de convivência desportiva.

O Verão Esportivo faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Olinda, Governo de Pernambuco, a Associação Bezerrense de Futsal (ABF), o Ministério do Esporte do governo federal, reforçando um compromisso conjunto com a democratização do acesso ao esporte e à cidadania.

