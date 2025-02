A- A+

INCLUSÃO Projeto promove verão inclusivo para pessoas atípicas na praia de Boa Viagem, no Recife Ação gratuita vai acolher famílias autistas em ambiente adaptado na orla; saiba como se inscrever

A praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será palco de uma iniciativa voltada para a inclusão de pessoas autistas durante os finais de semana de fevereiro e início de março.

A ação, promovida pela Clínica Nuno Desenvolvimento em parceria com a barraca do Pezão, oferecerá um ambiente adaptado para que famílias atípicas possam desfrutar da orla com conforto e segurança.

O Verão Inclusivo acontece nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, além de 1º e 2 de março, sempre das 9h às 13h.

A programação faz parte do Projeto Inclusão é Vida, da Clínica Nuno, que busca incentivar a participação de pessoas autistas em eventos sociais, promovendo interação entre elas e com a sociedade.

A participação é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição prévia para garantir o suporte necessário às famílias. As inscrições podem ser feitas pelo perfil no Instagram @nunodesenvolvimento no Instagram.

Cada portador de necessidade especial pode levar um responsável para acompanhar as atividades, que incluem recreação e momentos de lazer.

A estrutura da barraca do Pezão será adaptada para o público, contando com piso sensorial, mesas e cadeiras reservadas, abafadores sonoros, piscinas elásticas, além do acompanhamento de terapeutas e recreadores.

“Inclusão é vida. Os equipamentos públicos, privados e sociais devem estar prontos para este público, cada vez mais crescente e com necessidade de socialização e consumação de produtos e serviços”, afirma Cinthia Cardoso, diretora da Clínica Nuno Desenvolvimento. “Outros espaços deveriam aderir a iniciativas como estas, uma vez que os atípicos crescem muito a cada dia. Temos todo o prazer de ajudar, de forma gratuita, a quem não souber como implantar estratégias para receber esse público”, completa.

Serviço:

Verão inclusivo na praia de Boa Viagem

Local: Barraca do pezão – Avenida Boa Viagem, em frente ao número 2712

Dias: 08,09,15,16,22 e 23 de fevereiro/ 1º e 2 de março

Horário: 9h às 13h

Inscrições:: link na bio @nunodesenvolvimento

