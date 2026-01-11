A- A+

Verão: um guia para manter a pele nutrida, hidratada e segura Alta incidência solar da estação aumenta os riscos de manchas, desidratação e envelhecimento

No verão, a pele enfrenta um cenário completamente diferente do resto do ano. Aumentam a radiação UV, a temperatura e a exposição ao ar livre — e, com isso, crescem os riscos de manchas, desidratação, envelhecimento precoce e até queimaduras solares. Preparar a pele antes e durante essa estação não só melhora sua aparência, como também protege sua saúde a longo prazo.

A seguir, confira as principais orientações para atravessar o verão com a pele equilibrada, luminosa e protegida elaboradas pela médica Eugenia Posente.

Barreira cutânea

O aumento da temperatura e da sudorese pode alterar a função de barreira da pele. Por isso, recomendo:

Optar por produtos de limpeza de pele suaves, que não removam os lipídios naturais;

Incorporar hidratantes com ceramidas ou ácido hialurônico;

Evitar peelings agressivos poucos dias antes de uma exposição solar intensa

Uma barreira cutânea em bom estado permite que a pele resista melhor à ação do sol, do vento e às variações de umidade, mantendo-se mais equilibrada e menos propensa a irritações.



Proteção solar

É o passo indispensável da estação. Nenhum produto é tão importante quanto o protetor solar. Para que seja eficaz, escolha FPS 50, com proteção UVA/UVB, e aplique **20 minutos antes da exposição. Não se esqueça de usar a quantidade correta para rosto e pescoço e reaplicar a cada duas ou três horas, além de sempre após nadar ou suar. Quando bem aplicado, o protetor pode reduzir significativamente o risco de manchas e fotoenvelhecimento.

Antioxidantes

O sol estimula a formação de radicais livres, responsáveis pelo dano oxidativo. Para combatê-los, os antioxidantes são aliados essenciais. Aplicá-los pela manhã, antes do protetor solar, melhora a capacidade de defesa da pele. Alguns exemplos:

Vitamina C;

Niacinamida, para acalmar, fortalecer e equilibrar

Extratos botânicos (chá verde, resveratrol)

Hidratação

O calor aumenta a perda de água transepidérmica, por isso é fundamental hidratar por dePelentro e por fora. Para manter a pele confortável:

Preferir hidratantes leves em peles mistas ou oleosas;

Utilizar fórmulas cremosas em peles secas, sem sobrecarregar;

Beber água ao longo do dia; a hidratação interna também se reflete na pele

Se a pele parecer repuxada ou sensível, é sinal de que precisa de mais hidratação e de um cuidado extra.

Cuidados corporais

Não é só o rosto que importa; o corpo também sofre os impactos do verão. Para cuidar da pele:

Esfoliar suavemente uma vez por semana, evitando aspereza;

Aplicar protetor solar em áreas frequentemente esquecidas: orelhas, nuca, dorso dos pés e das mãos;

Usar after sun ou loções calmantes após longas horas ao ar livre

A constância nos cuidados corporais ajuda a evitar manchinhas e a descamação típica do pós-sol.

Outras medidas

Há hábitos que fazem a diferença — nem tudo depende dos produtos usados no verão. Buscar sombra nos horários de maior radiação, além de usar chapéu, óculos com proteção UV e roupas leves que cubram a pele, também é fundamental. A prevenção é sempre o melhor tratamento.

O verão pode ser uma oportunidade para a pele mostrar seu melhor, desde que saibamos como cuidá-la. Preparar, proteger e manter a hidratação são as bases para aproveitar o sol sem comprometer a saúde da pele. A chave é a constância: pequenas ações diárias que, somadas, constroem uma rotina sólida e eficaz.

Com bons hábitos e proteção diária adequada, a pele não apenas enfrenta o verão — ela se mantém forte, radiante, saudável e equilibrada.

