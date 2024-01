A- A+

BRASIL Verba do MEC destinada para reconstruir escolas afetadas por ciclones no RS até hoje não foi usada No total, cerca de R$ 40 milhões foram liberados para escolas do estado

Quatro meses após o ciclone que causou enchentes no Rio Grande do Sul, R$ 39,8 milhões de apoio emergencial empenhados pelo Ministério da Educação (MEC) para reconstruir escolas destruídas na tragédia em setembro do ano passado seguem, até hoje, parados.

O apoio federal foi destinado ao estado durante as inundações na região do Vale do Taquari “para auxiliar em obras de recuperação das escolas, compra de mobiliário e equipamento educacional, além do envio de material didático”, anunciou a pasta na época.

Segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), o montante continua no caixa do governo desde então.

A passagem do ciclone no Rio Grande do Sul começou a se formar na noite de 4 de setembro. Ao longo dos dias seguintes, as fortes chuvas já tinham atingido mais de 90 municípios, a maioria na região do Vale do Taquari.

A tragédia foi classificada pelo governo gaúcho como o maior desastre natural da história do estado, deixando 50 mortos e centenas de desabrigados e desalojados. Antes, em junho, a passagem de outro ciclone deixou 16 mortos em outras regiões do estado.

Na rede estadual, nove escolas sofreram com as enchentes nas cidades de Lajeado, Encantado, Muçum, Roca Sales, Estrela, Venâncio Aires e Santa Tereza. Também houve perdas de materiais e estruturas de escolas da rede municipal de nove cidades. O apoio financeiro do MEC foi destinado para ambas as redes.



Segundo o governo do Rio Grande do Sul, as escolas da rede estadual afetadas pelo ciclone retomaram as aulas um mês após o evento, em outubro. À época, a Secretaria de Educação afirmou que a volta foi possível após um investimento do estado de “aproximadamente R$ 2 milhões na revitalização e na recuperação das escolas”.

O Globo procurou a Secretaria estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que não se manifestou sobre o caso até a publicação deste reportagem.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação disse em nota que os empenhos destinados aos entes beneficiários já foram realizados e que a efetiva execução da obra depende dos entes beneficiários dos recursos. "Neste sentido, a licitação, contratação direta ou adesão a ata de registro de preços, ou outro mecanismo legal para a contratação dos respectivos serviços cabe ao ente", afirma.

"O Ministério da Educação, por meio do FNDE, tem mantido diálogo constante com os entes e realizado com prontidão as análises técnicas das obras cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), no prazo previsto pela Resolução, para construção, reforma e ampliação de edificações escolares nos municípios afetados", afirma a pasta.

