Sertão

Vereador de Petrolândia é preso por envolvimento na morte do mergulhador Samyr Oliveira

Crime aconteceu em 13 de janeiro deste ano

Cristiano Lima dos Santos, conhecido como Cristiano da Van, foi preso nesta quarta-feira (28)Cristiano Lima dos Santos, conhecido como Cristiano da Van, foi preso nesta quarta-feira (28) - Foto: Blog Polo Mais/Reprodução

Foi preso nesta quarta-feira (28) o vereador de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, Cristiano Lima dos Santos, conhecido como Cristiano da Van, por envolvimento na morte do mergulhador Samyr Oliveira de Sousa, de 42 anos.

A perseguição que resultou no crime, ocorrido em 13 de janeiro deste ano, foi gravada por uma câmera de segurança, que registrou o atirador em uma moto nas proximidades de um estabelecimento comercial.

De acordo o delegado Daniel Angeli, responsável pelas investigações, o homem preso é indicado como principal autor do homicídio.

"As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Petrolândia envolveram a oitiva de testemunhas, a coleta de imagens de câmeras de segurança e perícias técnicas e indicaram a participação de pelo menos quatro pessoas", destacou o delegado.

A prisão preventiva ocorreu com o apoio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Ainda de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as diligências seguem em andamento por meio da Delegacia de Angelim, que investiga a participação de outros envolvidos no homicídio.

"O inquérito policial continua para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos", afirmou a corporação.

O preso será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O inquérito deverá ser finalizado e encaminhado ao Ministério Público para as providências necessárias, segundo informou o delegado Daniel Angeli.

Relembre o caso
No último dia 13 de janeiro, o mergulhador Samyr Oliveira foi alvejado por disparos de arma de fogo após ser perseguido por um atirador. 

A vítima chegou a ser socorrida e permaneceu nove dias internada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Na ocasião, o irmão de Samyr, Said Souza, gravou um vídeo cobrando o afastamento do vereador Cristiano da Van do cargo para que a situação "não passe impune".

Na gravação, Said indica que o crime foi motivado por um desentendimento em um grupo de WhatsApp.

Por meio de nota, a Câmara Municipal repudiou o crime. Em seguida, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva do vereador Cristiano da Van.

A decisão foi assinada pelo magistrado Daladiê Duarte Souza, em 16 de janeiro.

