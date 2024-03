A- A+

Paraná Vereador é mordido por burro enquanto caminhava em calçada na cidade de São Manoel do Paraná Renato de Vicente (PSD) foi surpreendido com uma mordida na região do peito

Um vereador do município de São Manoel do Paraná (PR) foi atacado por um burro no momento em que caminhava em uma calçada no centro da cidade.



O caso aconteceu nesse sábado (2) e foi registrado por câmeras de segurança da área. Renato de Vicente (PSD), de 38 anos, foi atingido na região do peito.



No vídeo, é possível vê-lo caminhando na calçada. No momento em que o vereador passa perto de uma árvore, o animal, que estava parado, tracionado em uma carroça, se aproxima rapidamente.

Vereador é mordido por burro enquanto caminhava em calçada na cidade de São Manoel do Paraná





Renato foi, então, surpreendido com uma mordida na região do peito, seguida de um puxão. Uma mulher e uma criança que seguiam no sentido contrário da calçada se assustaram com o ocorrido.

Nas redes sociais, o vereador de São Manoel do Paraná publicou uma foto do hematoma e falou sobre o susto ao ter sido ser atacado pelo animal.



"Estou bem. Remediado, vacinado contra raiva e sob o acompanhamento da saúde. Quanto ao animal, não teve culpa. Só espero que não passe novamente pelo estresse em que estava para que a situação não se repita. Se fosse com uma criança ou pessoa idosa, teria sido muito pior", informou Renato.

