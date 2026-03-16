A- A+

FEMINICÍCIO Vereador e mulher são encontrados mortos dentro de casa no Paraná Gilmar Frigo (PSD) teria matado a companheira Clarisse Santoro e depois tirado a própria vida, conforme suspeita a polícia

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.



A reportagem também trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

O vereador Gilmar Frigo (PSD), de 45 anos, e a mulher Clarice Sartoro Frigo, de 47 anos, foram encontrados mortos no domingo, 15, dentro de casa. Os dois moravam na zona rural de Boa Vista da Aparecida, no Paraná, informou a Polícia Civil do Estado.

O Estadão entrou em contato com a prefeitura de Boa Vista Aparecida, mas até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

Conforme apuração preliminar, a polícia suspeita que seja outro caso de feminicídio. O vereador teria matado a mulher e depois tirado a própria vida. Gilmar era titular da Câmara dos Vereadores da cidade, com mandato até 2028. Já Clarice era servidora pública e trabalhava como professora da rede municipal de ensino.

A Polícia Civil do Paraná disse que "vai instaurar um inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato".

Boa Vista da Aparecida fica a cerca de 100 quilômetros de Cascavel e possui quase 8 mil habitantes. Segundo informações da prefeitura, a base econômica da região é fortemente agrícola, com destaques para soja, milho e trigo.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

NOTA DA REDAÇÃO: Suicídios são um problema de saúde pública. Antes, o Estadão, assim como boa parte da mídia profissional, evitava publicar reportagens sobre o tema pelo receio de que isso servisse de incentivo. Mas, diante da alta de mortes e tentativas de suicídio nos últimos anos, inclusive de crianças e adolescentes, o Estadão passa a discutir mais o assunto. Segundo especialistas, é preciso colocar a pauta em debate, mas de modo cuidadoso, para auxiliar na prevenção. O trabalho jornalístico sobre suicídios pode oferecer esperança a pessoas em risco, assim como para suas famílias, além de reduzir estigmas e inspirar diálogos abertos e positivos. O Estadão segue as recomendações de manuais e especialistas ao relatar os casos e as explicações para o fenômeno.

Veja também