Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

Vereador é preso suspeito de estuprar criança em MG

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Antônio Tiveron Filho está preso na Penitenciária Prof. Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba

Reportar Erro
Vereador Antônio Tiveron Filho (União Brasil)Vereador Antônio Tiveron Filho (União Brasil) - Foto: Reprodução/Redes sociais

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O vereador Antônio Tiveron Filho (União Brasil), 72 anos, do município de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, foi preso preventivamente na segunda-feira, 13, por suspeita de estuprar uma criança, segundo informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG). Toninho foi um dos três candidatos do União Brasil, eleito em 2024 com 192 votos. O Estadão tenta contato com a defesa de Antônio. Espaço segue aberto.

Ainda de acordo com a polícia, durante a prisão também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de materiais que serão analisados no curso das investigações.

A ordem judicial foi expedida pela Justiça após manifestação favorável do Ministério Público, "com base nos fatos e na necessidade de resguardar a instrução criminal". A investigação está sendo conduzida sob sigilo pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição das Alagoas.

Leia também

• Ministros do STF esperam que PGR apure eventual abuso de poder na cúpula da CPI do Crime Organizado

• Relatório final da CPI do Crime Organizado é rejeitado

• CPI do Crime Organizado enterra parecer de relator que mirava Moraes, Gilmar e Toffoli

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Antônio Tiveron Filho está preso na Penitenciária Prof. Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba.

O Estadão tentou contato com o União Brasil e a Câmara dos Vereadores de Pirajuba, mas até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

Já a prefeitura de Pirajuba informou que tem conhecimento dos fatos mencionados e acompanha o caso com a devida atenção. No entanto, por se tratar de assunto relacionado ao Poder Legislativo e em razão da natureza das investigações em curso, que estão em sigilo, a Administração Municipal não irá se manifestar oficialmente sobre o ocorrido neste momento.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter