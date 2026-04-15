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Crime Vereador é preso suspeito de estuprar criança em MG Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Antônio Tiveron Filho está preso na Penitenciária Prof. Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O vereador Antônio Tiveron Filho (União Brasil), 72 anos, do município de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, foi preso preventivamente na segunda-feira, 13, por suspeita de estuprar uma criança, segundo informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG). Toninho foi um dos três candidatos do União Brasil, eleito em 2024 com 192 votos. O Estadão tenta contato com a defesa de Antônio. Espaço segue aberto.

Ainda de acordo com a polícia, durante a prisão também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de materiais que serão analisados no curso das investigações.

A ordem judicial foi expedida pela Justiça após manifestação favorável do Ministério Público, "com base nos fatos e na necessidade de resguardar a instrução criminal". A investigação está sendo conduzida sob sigilo pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição das Alagoas.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Antônio Tiveron Filho está preso na Penitenciária Prof. Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba.

O Estadão tentou contato com o União Brasil e a Câmara dos Vereadores de Pirajuba, mas até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

Já a prefeitura de Pirajuba informou que tem conhecimento dos fatos mencionados e acompanha o caso com a devida atenção. No entanto, por se tratar de assunto relacionado ao Poder Legislativo e em razão da natureza das investigações em curso, que estão em sigilo, a Administração Municipal não irá se manifestar oficialmente sobre o ocorrido neste momento.



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