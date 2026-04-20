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PATINETES

Vereador entra com ação popular e pede suspensão de patinetes elétricos no Recife: "Morte anunciada"

Modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - JET e Whoosh -, e pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas

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Patinetes elétricos estão em circulação no Recife, com vários casos de mau uso e infraçõesPatinetes elétricos estão em circulação no Recife, com vários casos de mau uso e infrações - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Um vereador do Recife entrou com uma ação popular na Justiça de Pernambuco pedindo a suspensão da circulação de patinetes elétricos na cidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado (18), Paulo Muniz afirmou que o objetivo é que tanto a prefeitura, quanto a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) aumentem a fiscalização para uso dos equipamentos, que classificou como "morte anunciada".

Os patinetes elétricos chegaram à cidade no fim de março. O modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - JET e Whoosh -, e pode ser utilizado através dos aplicativos das marcas. O usuário pode retirar o patinete em um dos pontos e devolvê-lo em outro. Os valores de uso variam de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização.

Segundo o vereador, o juiz deu à prefeitura 20 dias para se manifestar para que possa tomar sua decisão sobre o assunto. Uma ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão que tenha o objetivo de anular um ato de administração pública que cause danos ao patrimônio.

Em nota, a gestão municipal informou que "ainda não foi notificada oficialmente da ação e que irá se manifestar no prazo estipulado". 

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No vídeo, o vereador chama atenção para a insegurança que está no mau uso dos equipamentos, além do que considera prejuízos para a mobilidade urbana.

"Na ação, a gente pede ao juiz que tire temporariamente o patinete do Recife até que a prefeitura e a CTTU regularizem esses patinetes. Está claro que isso vai ter acidente fatal", começou.

"Tem estudos na Europa, Austrália e Estados Unidos que dizem que a cada 100 acidentes, 45 são na cabeça. Há um problema de bebida, estamos vendo menores usando, não tem capacete. A gente vê também, mesmo sendo permitido só uma pessoa, [patinetes] com três ou quatro. Então isso vai dar um problema grave", completou.

O vereador também criticou a CTTU, cobrando maior fiscalização. "Como é que uma secretaria de Transformação Digital interfere na mobilidade da cidade? E a empresa de trânsito não dá um piu? [...] Não vamos esperar ter uma morte para acabar com essa bagunça", disse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Patinete descartado em canal e outros casos de mau uso
No dia 31 de março, pouco mais de uma semana após o lançamento do sistema de patinetes elétricos no Recife, a Folha de Pernambuco já havia trazido uma reportagem sobre relatos e vídeos circulando nas redes sociais mostrando o mau uso por parte da população. 

Abandono em pontos inadequados, descumprimento do limite de pessoas por equipamento e até menores de 18 anos utilizando o meio de transporte são apenas algumas das diversas irregularidades identificadas. 

Em um desses vídeos, é possível ver um homem, uma mulher e um bebê em um patinete. Em outro, dois adolescentes com farda escolar no mesmo veículo. Em mais um, dois homens transitam em via pública no equipamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Há, ainda, um vídeo de um patinete abandonado em um canal de esgoto no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. O equipamento foi resgatado por populares. Já no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade, um veículo foi encontrado descartado em via pública sem bateria.

Patinete encontrado sem bateria no RecifePatinete encontrado sem bateria no Recife | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Veja dicas e regras das empresas para bom uso dos patinetes elétricos:

 

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