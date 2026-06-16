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Rio Grande do Norte Vereador sofre atentado a tiros durante transmissão ao vivo em Mossoró; assessor que filmava morre Na ocasião, o assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, morreu, enquanto o parlamentar Cabo Deyvison (PL) ficou ferido

Um vereador de Mossoró e o assessor dele sofreram um atentado a tiros no momento em que realizavam uma transmissão ao vivo em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Alto de São Manoel, no Rio Grande do Norte.



O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (15). Na ocasião, o assessor Alyson Dyego de Oliveira Morais, de 37 anos, morreu, enquanto o parlamentar Cabo Deyvison (PL) ficou ferido.



Os dois estavam do lado de fora da unidade de saúde gravando uma live quando um carro passou pelo local e os ocupantes atiraram contra as vítimas.



Alyson, que realizava a gravação, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu, já Deyvison foi atendido na UPA e transferido para um hospital.



Em nota das redes sociais, a equipe do vereador detalhou que, durante uma fiscalização realizada na UPA, o parlamentar sofreu um atentado a tiros.

"Cabo Deyvison foi atingido nas pernas e, no momento, encontra-se em situação estável, recebendo os cuidados necessários", destaca o comunicado.



A nota também presta solidariedade pela morte do assessor. "Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima, que enfrenta uma perda irreparável", diz a nota.



Após o crime, o carro usado pelos atiradores foi encontrado abandonado no bairro Alameda dos Cajueiros e será periciado. Munições de calibre 5.56 também foram localizadas. Ninguém foi preso até o momento e não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



No perfil no Instagram, Cabo Deyvison, que acumula 194 mil seguidores, se apresenta como pré-candidato a deputado federal e diz ter 14 anos de Polícia Militar. Ele ressalta o combate ao crime organizado e "fiscalizações reais".

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