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Tragédia EUA: 5 pessoas são baleadas em bairro nobre de Washington, perto da Casa Branca, diz polícia Autor dos disparos ainda não havia sido capturado até a publicação desta matéria, e os locais exatos dos tiroteios permaneciam incertos, afirmou a porta-voz do Departamento de Polícia, Nicole Deaner

Cinco pessoas foram baleadas no início da manhã desta quinta-feira (12) em um bairro badalado de Washington, D.C., a uma curta distância a pé da Casa Branca, informou a polícia, que mobilizou equipes para atender a ocorrências em vários locais.

O autor dos disparos ainda não havia sido capturado até a publicação desta matéria, e os locais exatos dos tiroteios permaneciam incertos, afirmou a porta-voz do Departamento de Polícia, Nicole Deaner.

Os disparos foram registrados em Logan Circle, a cerca de 1,6 quilômetro ao norte da Casa Branca. Nenhum outro detalhe estava disponível de imediato, segundo o policial Nathan Clarke.

A polícia pediu que a população evitasse a área da altura do número 1500 da 15th Street, onde ficam uma academia VIDA Fitness, a Igreja Episcopal de St. Luke e edifícios residenciais, nas proximidades de um supermercado Whole Foods. Grande parte do quarteirão foi isolada. Escolas próximas ao local foram colocadas em confinamento preventivo.

Ruas ao redor da região também foram bloqueadas durante uma grande operação policial. O Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) informou que enviou agentes ao local para prestar apoio.

No início de agosto de 2025, um ex-integrante do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do presidente Donald Trump foi agredido na madrugada de um domingo no bairro de Logan Circle por um grupo de adolescentes que tentava roubar o carro em que ele estava com uma mulher, segundo as autoridades.

Dias depois, Trump cumpriu sua ameaça de contornar as autoridades locais e impôs o controle federal direto sobre a capital americana, enviando centenas de integrantes da Guarda Nacional para reduzir a criminalidade. A mobilização permanece em vigor até hoje. Fonte: Associated Press.

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