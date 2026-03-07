A- A+

DENÚNCIA Secretária do Recife denuncia importunação sexual de funcionário do Beach Park, no Ceará Andreza Romero estava acompanhada da filha de três anos quando o assédio aconteceu; ela já abriu um Boletim de Ocorrência e notificou o parque oficialmente

A secretária de Defesa dos Animais do Recife, Andreza Romero (PSB-PE), denunciou ter sido vítima de importunação sexual na tarde dessa sexta-feira (6) durante visita ao Beach Park, localizado em Aquiraz, no Ceará.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Andreza disse que o episódio teria ocorrido enquanto ela aguardava na fila de uma atração do parque aquático acompanhada da filha de três anos.

De acordo com as informações divulgadas pela secretária, o caso aconteceu na escadaria de acesso ao brinquedo “Aquashow”. Ela afirma que um monitor identificado apenas como “Juan”, ao subir a escada, teria passado a mão nela de forma intencional.

“Foi de uma [parte da] bunda a outra, de propósito. A escada é muito larga, então não cabe qualquer acidente”, relatou.

Inicialmente, a secretária, que é vereadora licenciada do Recife, disse que ficou em estado de choque e não conseguiu reagir no momento da abordagem. Ela sempre imaginou que se um dia passasse por uma situação de assédio, reagiria na mesma hora.

No entanto, a sua primeira reação foi enviar uma mensagem a uma amiga relatando o ocorrido. Mesmo abalada, decidiu continuar no parque para não interromper o passeio das crianças.

Ela ainda contou que só conseguiu falar sobre o episódio à noite, quando reencontrou o marido, o deputado estadual por Pernambuco, Romero Albuquerque (União Brasil). Na ocasião, ele teria sugerido retornar imediatamente para o Recife para tomar providências, mas ela optou por permanecer no local e formalizar a denúncia.

“E assim, eu sou a vereadora do Recife, a mulher mais votada da história de Pernambuco para a Câmara de Vereadores. Milhares de mulheres confiaram em mim para representa-lás. Se eu, com tudo o que tenho — voz, formação e estrutura — me calar, o que vou dizer para essas mulheres? Que é para engolir? Que é para fingir que nada aconteceu? Que é para ter vergonha? Não. Eu me recuso. A vergonha é dele, e não minha”, desabafa.

Andreza registrou Boletim de Ocorrência e notificou formalmente o parque sobre o caso, além de preservar mensagens e registros do momento do relato. Ela disse esperar que o estabelecimento cearense investigue a situação, afaste o funcionário citado e reforce o monitoramento das equipes.

Em resposta ao marido da secretária em um comentário no Instagram, o parque informou que repudia qualquer forma de importunação ou violência e que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, afastou o funcionário de suas funções. Afirmou ainda que todas as medidas cabíveis foram tomadas. A instituição também que já entrou em contato com Andreza para prestar o apoio necessário.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Beach Park para mais informações, mas, até o momento da publicação, não recebeu retorno da instituição.

PSB presta solidariedade à vereadora

Em nota, o Partido Socialista Brasileiro, do qual Andreza faz parte, prestou solidariedade a ela. O PSB reafirmou o seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e com o enfrentamento a todas as formas de violência.

Veja a nota completa:

"O Partido Socialista Brasileiro manifesta sua mais profunda solidariedade à vereadora do Recife Andreza Romero, vítima de um episódio de importunação sexual ocorrido durante visita ao Beach Park, no Ceará.

Ao longo de sua trajetória, Andreza Romero tem se colocado de maneira corajosa na luta contra diversas formas de violência. Por isso, esse ocorrido atinge não só a mulher que sofreu essa agressão, mas também a representante pública que, mesmo diante de situações como essa, segue dedicada à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Nenhuma mulher deveria ser constrangida, intimidada ou violentada em qualquer ambiente, seja ele de lazer, de trabalho ou de convivência social. Do estabelecimento onde ocorreu esse episódio lamentável, não se espera outra coisa que não seja a devida tomada de providências e a aplicação das responsabilizações cabíveis ao funcionário envolvido no caso.

O PSB reafirma seu compromisso histórico com a defesa dos direitos das mulheres e com o enfrentamento a todas as formas de violência. Seguiremos vigilantes e atuantes para que situações como essa não sejam naturalizadas e para que as vítimas encontrem apoio, acolhimento e justiça.

À vereadora Andreza Romero, seus filhos, que também estavam no parque, e seu marido, o deputado Romero Albuquerque, expressamos todo o nosso apoio neste momento."

A nota foi assinada pelo presidente do PSB em Penambuco e deputado estadual, Sileno Guedes, pela secretária nacional de mulheres do PSB, Dora Pires, pela secretária de mulheres do PSB em Pernambuco, Camila Barros, e pelo líder do PSB na Câmara Municipal do Recife, Rinaldo Júnior.

