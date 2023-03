Vereadora Yanny Brena é enterrada em Juazeiro do Norte sob comoção de familiares e amigos

A- A+

Sob forte comoção de familiares e amigos, a vereadora Yanny Brena (PL), foi enterrada na manhã deste sábado (4), em Juazeiro do Norte, mesmo Município onde atuava politicamente e morava. A parlamentar foi encontrada morta, junto do namorado, Rickson Pinto, na última sexta-feira (3).

Houve uma celebração religiosa e por volta das 11h Yanne foi sepultada no Cemitério Parque Anjo da Guarda, na mesma cidade. Durante o enterro foram jogadas pétalas de rosas de um helicóptero. Já o sepultamento de Rickson será em um cemitério do município de Aurora, a cerca de 70 Km de distância de Juazeiro.

De acordo com a polícia, os corpos do casal foram localizados em um imóvel no bairro Lagoa Seca. O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo.

O casal era muito ativo nas redes. Em sua última publicação, Rickson escreveu: "você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso". A frase estava em um stories e não oferecia contexto. Não é mais impossível encontrar o post nas redes sociais do morto.

Atuação na Política

Yanny Brena Alencar Araújo estava exercendo seu primeiro mandato como vereadora de Juazeiro do Norte pelo Partido Liberal (PL), o mesmo de seu irmão, o deputado federal Yury do Paredão, que foi um dos principais articulares da sua campanha, em 2020.

Ela foi eleita com 3.956 votos, se tornando a segunda mais votada do município naquele pleito.

Em novembro do ano passado, Yanny foi eleita como presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, cargo que ocuparia até 2024. Ela foi a segunda mulher a estar nessa posição no Poder Legislativo da cidade, a maior do interior do Ceará. Nas redes sociais, ela comemorou o feito.

