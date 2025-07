A- A+

REPERCUSSÃO 'Veremos resultado em algumas semanas', diz Steve Bannon após defesa de Bolsonaro por Trump Declarações de ex-estrategista da Casa Branca no primeiro mandato do presidente americano foram feitas ao UOL

Ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "muito aborrecido" com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que "haverá severas sanções financeiras" contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. As declarações foram feitas ao portal UOL.

"Somos grandes apoiadores do movimento Bolsonaro desde que o conhecemos em 2017. E acho que a manifestação mostra que o presidente Trump está totalmente ciente do que está acontecendo", disse Bannon ao site. "Ele está muito aborrecido com isso. E eu acredito que haverá severas sanções financeiras contra Moraes. Há dezenas de pessoas trabalhando nisso, tanto no Executivo quanto no Congresso, e veremos o resultado em algumas semanas".

O ataque de Trump foi feito por meio de uma publicação em sua rede social, a Truth Social. Na postagem, o presidente dos EUA disse estar acompanhando a situação de Bolsonaro e que o Brasil está fazendo uma “coisa terrível”. Segundo ele, o julgamento do ex-presidente brasileiro deveria ocorrer “nas urnas” e não na Justiça. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, na situação atual, não poderá concorrer novamente no ano que vem.

“Ele não tem culpa de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, que realmente amava seu país — além de um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele lidera nas pesquisas. Isso é apenas um ataque político, algo que eu conheço bem. Aconteceu comigo dez vezes”, escreveu Trump.

Para integrantes do STF ouvidos pelo Globo, a mensagem publicada por Trump faz parte de uma agenda política, que não tem capacidade de impactar no andamento do processo conduzido pelo tribunal. Esses ministros observam que a Corte tem cumprido todas as regras do processo legal, e que não só Bolsonaro, como os demais réus na trama golpista, estão exercendo seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Esses magistrados lembraram ainda que o próprio ex-presidente vem mantendo um tom ameno diante do tribunal, a exemplo do que ocorreu durante os interrogatórios da trama golpista, no mês passado.

A reação mais dura coube a Lula. Em nota, o presidente rebateu as declarações de Trump ao afirmar que “a defesa da democracia no Brasil é uma responsabilidade dos brasileiros”. “Somos um país soberano e não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Temos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei — sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.”

Veja também