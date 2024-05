Verme pré-histórico é descoberto no Reino Unido; entenda

A- A+

O fóssil com rastros de um verme pré-histórico foi descoberto em em Herefordshire, na Inglaterra. De acordo com o estudo publicado na revista científica Papers in Palaeontology por pesquisadores do Museu de História Natural de Londres, a criatura chamada Radnorscolex latus tinha 10 centímetros.

Além disso, a espécie era carnívora e devorava suas presas ao colocar sua garganta retrátil para fora do corpo. Eles viveram na região 425 milhões de anos atrás, quando o local estava submerso pelo oceano.

"Achamos que eles não eram muito exigentes quando se tratava de alimentação e provavelmente apenas enfiaram a garganta na lama e agarraram tudo que puderam encontrar. Eles certamente fazem você pensar nos vermes da areia de Duna a esse respeito", afirma Richie Howard, curador de fósseis de artrópodes do Museu de História Natural, em comunicado.

Ainda que cientistas saibam da sua existência há um século, pela falta de tecnologia não era possível estudá-lo em detalhes. Desta forma, os especialistas utilizaram novas técnicas para analisar o verme.

