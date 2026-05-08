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Rio Nature & Climate Week Versão carioca da Semana do Clima terá show de Fugees com Lauryn Hill e Ludmilla na Praia de Ipanema Rio Nature & Climate Week acontecerá de 1º a 6 de junho com especialistas em eventos no Porto do Rio, Museu do Amanhã e outros pontos da cidade

Em evento inspirado na New York Climate Week, evento que acontece em setembro e coincide com a Assembleia Anual da Organização das Nações Unidas (ONU) e se tornou uma referência no debate de questões ambientais, o Rio realiza, entre os dias 1º a 6 de junho, a primeira edição da Rio Nature & Climate Week.

Os detalhes estão sendo apresentados na manhã desta sexta-feira pelos organizadores e o prefeito Eduardo Cavaliere no Museu do Amanhã. A programação será encerrada com um show na Praia de Ipanema que terá com atrações: Fugees com Lauryn Hill; e Ludmilla. No evento, o Fugees vai relançar o álbum "The Score", o mais conhecido da banda e ganhador de um Grammy em 1997. O anúncio foi feito por Hugh Evans, cofundador do Global Citzen, por teleconferência.

Reconhecida pela crítica musical como uma das artistas musicais mais influentes de sua geração, a americana Lauryn Noel Hill é rapper, cantora, compositora e produtora musical. A revista "Rolling Stone" a inclui entre os 200 maiores cantores de todos os tempos.

A proposta é dar ao Rio de Janeiro lugar de destaque nas discussões sobre mudanças climáticas que envolvem o chamado Sul Global — expressão que vai além de limites geográficos e agrega cerca de 150 estados, hoje unidos por desafios socioeconômicos e pela busca de mais espaço no cenário internacional. A programação de conferências e debates vai ocupar o Píer Mauá e o Museu do Amanhã, entre outros pontos da cidade.

— Da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, à C40, a Cúpula Mundial de Prefeitos realizada no ano passado, o Rio tem mantido o protagonismo nos debates ambientais. Queremos levar adiante a liderança da cidade, agora nos debates do Sul Global — explica Rodrigo Medeiros, presidente do Instituto Natureza Clima e Brasil, responsável pelo evento.

Medeiros diz que já estão garantidas cinco edições anuais da Rio Nature & Climate Week. A programação de estreia ainda será detalhada, mas sabe-se que haverá exibição de documentários sobre clima e eventos paralelos para discussão de questões locais: os projetos selecionados receberão subsídio de R$ 10 mil e serão conhecidos na próxima segunda-feira.

Entre os convidados já confirmados, está o pesquisador brasileiro Carlos Nobre, referência mundial em estudos sobre as mudanças do clima. Também estarão presentes: o ex-primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso; o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn; a ativista indígena equatoriana Helena Gualinga; e o presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

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