Vertentes: briga entre irmãos deixa um morto por arma branca e outro ferido
Agressor, de acordo com a corporação, é o irmão da vítima, que também foi ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar
Uma briga entre irmãos acabou com um deles morto e o outro ferido na cidade de Vertentes, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu nessa segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, um dos homens, de 39 anos, morreu após ser ferido por arma branca.
O agressor, de acordo com a corporação, é o irmão da vítima, que também foi ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar.
Autuado em flagrante por homicídio consumado, o suspeito será encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Leia também
• Recife: Justiça proíbe dono de apartamento de alugar imóvel por curta temporada em plataformas
• Recife: pintores da comunidade do Pilar recebem curso gratuito de pintura; inscrições encerram hoje
• Recife: mulher é presa suspeita de cortar rosto de criança de 5 anos com lâmina
A ocorrência foi registrada por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.
A motivação da briga, que culminou na morte de um dos irmãos, não foi divulgada.
"Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos", destacou PCPE.