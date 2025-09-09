Ter, 09 de Setembro

Agreste

Vertentes: briga entre irmãos deixa um morto por arma branca e outro ferido

Agressor, de acordo com a corporação, é o irmão da vítima, que também foi ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar

Foto: Google Street View/Reprodução

Uma briga entre irmãos acabou com um deles morto e o outro ferido na cidade de Vertentes, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, um dos homens, de 39 anos, morreu após ser ferido por arma branca.

O agressor, de acordo com a corporação, é o irmão da vítima, que também foi ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Autuado em flagrante por homicídio consumado, o suspeito será encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe.

A motivação da briga, que culminou na morte de um dos irmãos, não foi divulgada.

"Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos", destacou PCPE.

