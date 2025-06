Véspera de São João em Caruaru é marcada por forró, brega, sertanejo e momento de fé com Daniel

A- A+

A véspera de São João foi marcada por brega, sertanejo e muito forró no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A abertura dessa segunda-feira (23) ficou por conta de Mari Fernandez, que levou seu carisma e hits dançantes ao palco. Logo depois, foi a vez de Daniel encantar o público com sucessos que atravessam gerações.

O cantor protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite ao segurar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante a música “Romaria”, reafirmando sua fé e emocionando a multidão presente.

Quem acompanhou da plateia foi a aposentada Francisca Araújo, de 76 anos, moradora do bairro Santa Rosa. Ela contou que saiu de casa especialmente para ver o cantor sertanejo.



"Eu sou muito fã dele. Tenho um problema na coluna, mas não deixei de vir ao show", declarou a idosa, que foi levada aos bastidores do evento para conhecer Daniel.

A sequência de shows seguiu com Felipe Amorim, que levou seu estilo moderno e animado ao público. Já o encerramento ficou por conta do brega romântico de Priscila Senna, que homenageou Caruaru e as mulheres nordestinas no look escolhido para o show.



