A- A+

VESTIBULAR Vestibular 2025: Unicap divulga lista de aprovados em clima de celebração Os estudantes estiveram acompanhados de familiares e foram recepcionados pelo Vice-reitor e reitor em exercício, pelo Pró-reitor de Graduação, pelos coordenadores de curso e por representantes da comissão organizadora do vestibular

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) divulgou, nesta quinta-feira (19), a lista dos aprovados no Vestibular 2025. Para marcar a conquista, os melhores colocados foram convidados a celebrar o resultado no campus da Universidade, na área central do Recife.

Os aprovados foram recepcionados pelo Vice-reitor e reitor em exercício, Padre Delmar Cardoso; pelo Pró-reitor de Graduação, Degislando Nóbrega; pelos coordenadores de curso e por representantes da comissão organizadora do vestibular.

Os estudantes estiveram acompanhados de familiares, que não esconderam o orgulho e a emoção. Entre os presentes, estavam os primeiros colocados em Medicina e nos demais cursos oferecidos pela Universidade.

Vestibular 2025 Unicap

Caio Silva Braga, primeiro lugar no curso de Medicina, destacou a satisfação pela conquista:

“Fiquei muito feliz, muito gratificante, valorizo muito a educação. Sou uma pessoa que gosta realmente de aprender, gosto de estudar. Sei que muitas outras pessoas inteligentíssimas fizeram essa prova, então saber que me destaquei desse jeito foi espetacular. Conheço algumas pessoas que se formaram aqui, jovens e adultos, e vejo a Unicap como uma referência de qualidade. As pessoas que passam por aqui saem muito bem-preparadas”, contou o vestibulando.

Outro destaque no curso de Medicina foi Feliciano Abdon de Araújo Lima Neto, que conquistou o terceiro lugar. Ele celebrou a realização de um sonho.

“Fiquei muito feliz, né? Toda a dedicação durante o ano valeu a pena. Escolhi uma instituição que é referência em educação, e espero me tornar um bom médico. Dá para salvar muitas vidas com o conhecimento que adquiriremos aqui”, afirmou Feliciano.

O primeiro lugar nos demais cursos foi Luiz Guilherme Barros e Silva Soares de Avellar, que foi aprovado para Ciências Econômicas. Ele destacou a importância do momento para sua trajetória.

Os estudantes estiveram acompanhados de familiares. Foto: Divulgação/Unicap.

“Muita alegria, muita emoção. Ser convidado pela Católica para celebrar essa conquista é muito especial. A Universidade me chamou muito a atenção por vários relatos de amigos e familiares. Minha mãe, que também estudou aqui, sempre falava muito bem da Unicap. Espero que seja uma boa parceria”, disse ele ao se referir a Milena Gomes Barros e Silva Avellar, economista e ex-aluna da Católica.

Já Milena, compartilhou a emoção de ver o filho ingressar na mesma instituição em que ela estudou: “Fiquei muito feliz em saber que ele está vindo para o lugar onde eu estudei e que sei que é uma referência maravilhosa”.

Fagner Tavares Moreira de Athayde, terceiro lugar geral e primeiro lugar no curso de Direito no turno da manhã, ficou surpreso com o resultado: “Foi uma surpresa, porque veio do nada. Eu estava assistindo filme, e minha mãe veio gritando, muito feliz”.

Seu pai, o médico ortopedista Fagner Fonseca de Athayde, relatou a emoção ao saber da notícia:

“Já estava na ansiedade, minha esposa já tinha visto que o resultado sairia hoje. Eu estava no trabalho, na frente do computador, esperando dar 10 horas. Quando recebi a ligação, o resto do dia mudou completamente. Foi muita emoção, e a família toda ficou muito feliz”, contou o pai.

Matrículas

Durante o encontro, os estudantes e familiares tiveram a oportunidade de interagir com a equipe da Universidade e conhecer mais sobre a estrutura acadêmica e as oportunidades que aguardam os novos alunos. As matrículas dos aprovados serão realizadas entre os dias 3 e 9 de janeiro de 2025.

Veja também

COMANDO VERMELHO Médicos mortos por engano no Rio: polícia e MP fazem operação para prender suspeitos