Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou as obras de literatura para leitura obrigatória que será cobrada dos vestibulandos nos exames de 2030 a 2033. A lista traz mudanças em relação aos autores do ciclo 2026-2029 e amplia gêneros literários e a origem dos autores.

A nova relação foi aprovada em reunião do Conselho de Graduação da universidade, por unanimidade, e traz o retorno de obras de teatro como referência, gênero que esteve de fora nos últimos exames, além de incluir os quadrinhos, por meio de uma graphic novel (romance gráfico).

Será a primeira vez que os autores indígenas serão cobrados na Fuvest, com a obra Originárias: uma Antologia Feminina de Literatura Indígena, uma coletânea de contos de Trudruá Dorrico e Maurício Negro, no biênio 2030-2031, e Fantasmas, de Daniel Munduruku, para 2032-2033.

"Temos a preocupação de trazer visões mais contemporâneas, abordando um espectro de problemas mais amplo e favorecendo a avaliação comparativa entre escolas literárias e as próprias obras", explicou o diretor executivo da Fundação para o Vestibular (Fuvest) Gustavo Monaco.

A abordagem, que tem sido o tom tanto na Fuvest quanto em outros vestibulares e no próprio Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vem de uma percepção que Monaco resume como a de que o conhecimento é fracionado apenas por razões didáticas. Ele destaca a importância de os estudantes que chegam à universidade serem capazes de estabelecer relações entre essas concepções e narrativas diferentes.

A ampliação também impacta a correção das questões. A banca de português é a maior da Fuvest, pois todos os candidatos da segunda fase fazem a prova, e são cerca de 30 mil pessoas. Metade das questões envolve literatura, e a correção delas cabe a professores da USP, doutorandos, ex-alunos de doutorados e alunos de pós-doutorado. Com a ampliação, cresce a complexidade das perguntas, e também das respostas.

"Tem sido mais comum, durante a correção, que surjam debates, pois algumas respostas trazem novas formas de pensar os temas, com abordagens que levam a pensar novas formas de comparação", comenta Monaco.

A lista amplia a retomada de autores masculinos, já que as obras cobradas entre 2026 e 2028 tinham somente autoras, e manterá a paridade de gêneros.

Lista de livros 2030 e 2031

Laços de Família, Clarice Lispector (contos)

Originárias: uma Antologia Feminina de Literatura Indígena, Trudruá Dorrico e Maurício Negro (contos)

A Moratória, Jorge Andrade (teatro)

Uma Faca só Lâmina, João Cabral de Melo Neto (poesia)

Beco do Rosário, Ana Luiza Koehler (graphic novel)

Esaú e Jacó, Machado de Assis (romance)

Memorial do Convento, José Saramago (romance)

A Ilha Fantástica, Germano Almeida (romance)

Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus (romance)

Lista de livros 2032 e 2033

Laços de Família, Clarice Lispector (contos)

Orfeu da Conceição, Vinicius de Moraes (teatro)

Uma Faca só Lâmina, João Cabral de Melo Neto (poesia)

Beco do Rosário, Ana Luiza Koehler (graphic novel)

Úrsula, Maria Firmina dos Reis (romance)

Esaú e Jacó, Machado de Assis (romance)

O Plantador de Abóboras, Luís Cardoso (romance)

Casa de Família, Paula Fábrio (romance)

Fantasmas, Daniel Munduruku (romance)

