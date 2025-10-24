A- A+

EDUCAÇÃO Vestibular domingo da Fits e Unit-PE terá provas de consultoria especializada A Strix Educação tem mais de 30 anos de atuação no mercado e já realizou mais de 800 processos seletivos pelo país

Neste final de semana, tem processo seletivo para quem quer ingressar no ensino superior. Vestibulandos de diversos locais disputarão 800 vagas em duas instituições de ensino do Grupo Tiradentes, em Pernambuco. Serão 750 vagas em dez cursos do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, e outras 50 no curso de Medicina, na Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana.

O Vestibular Tradicional do centro universitário ocorrerá neste domingo (26), das 8h às 12h. Entre os cursos mais concorridos neste vestibular estão Psicologia, Direito, Odontologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Já o Vestibular Unificado de Medicina envolverá todas as unidades do Grupo Tiradentes que contam com o curso e será realizado em seis cidades do Nordeste: Recife (PE), Goiana (PE), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Estância (SE) e Salvador (BA).

Processo seletivo

Todo o processo seletivo será feito pela Strix Educação, que é referência nacional em vestibulares e concursos. A consultoria especializada tem mais de 30 anos de atuação nessa área e já realizou mais de 800 processos seletivos, nos mais diversos estados.

A prova, elaborada sob medida para atender às diretrizes acadêmicas do Grupo Tiradentes, vai além da avaliação de conhecimento. A avaliação respeita o contexto regional, adota critérios rigorosos e valoriza competências fundamentais para a jornada universitária dos futuros estudantes. Tudo isso com tecnologia, transparência e uma logística precisa que garante segurança e credibilidade em todas as etapas.

Empregos e melhores salários

Segundo o relatório Education at a Glance (EaG) 2025, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o ensino superior abre portas para empregos e melhores salários. Pelo estudo, brasileiros de 25 a 64 anos que concluem o ensino superior ganham, em média, 148% a mais do que aqueles que têm ensino médio.

Diante de um cenário educacional cada vez mais competitivo, selecionar os alunos com seriedade, responsabilidade e ética é um diferencial que fortalece a reputação institucional e comunica, desde o início, os valores que norteiam a formação acadêmica na Unit-PE, que tem a missão de formar profissionais éticos, preparados e alinhados com as exigências do mercado de trabalho e da sociedade.

Mais sobre a Strix

A Strix é uma organização dedicada à prestação de serviços educacionais, com profissionais experientes e tecnologia de ponta. A consultoria já realizou mais de 800 processos seletivos, em instituições de ensino dos mais diversos estados do Brasil. A organização é composta por um corpo técnico e acadêmico altamente qualificado e reconhecido por sua experiência nas diversas áreas de atuação.

