Mundo Vestígios de cidade maia de 2.800 anos são descobertos na Guatemala A descoberta da cidade "Los Abuelos" foi feita a 21 km do sítio arqueológico Uaxactún, no departamento de Petén

Vestígios de uma cidade maia de mais de 2.800 anos foram descobertos no norte da Guatemala, anunciou nesta quinta-feira (29) o Ministério da Cultura do país.

A civilização maia se expandiu por territórios que ocupam atualmente o sul do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, e sua existência remonta a pelo menos 2000 a.C.

A descoberta da cidade "Los Abuelos" foi feita a 21 km do sítio arqueológico Uaxactún, no departamento de Petén, informou o ministério guatemalteco. A cidade possui uma extensão de 16 km² e "se revelou como um dos centros cerimoniais mais antigos e importantes" desse período da civilização maia na área florestal de Petén, segundo o comunicado divulgado pelo ministério.

"O sítio apresenta um planejamento arquitetônico notável", com pirâmides, observatórios astronômicos e monumentos "esculpidos com iconografia única da região", acrescenta o texto.

A cidade recebeu o nome de Los Abuelos devido à descoberta no local de duas esculturas de forma ou aparência humana, que "representam um casal ancestral". "Datadas de 500 a 300 a.C., essas figuras poderiam estar vinculadas a antigas práticas rituais de culto aos ancestrais, reforçando a sua relevância cultural e simbólica", explicou o ministério.

A descoberta foi feita por arqueólogos guatemaltecos e eslovacos, ao ampliarem em 2009, para cerca de 1.200 km², a área de pesquisa em zonas pouco exploradas do Parque Uaxactún.

Além da cidade, foi descoberto outro setor conhecido como Petnal, onde foi encontrada uma pirâmide de 33 metros de altura decorada com murais do período Pré-Clássico, e o sítio Cambrayal, que conta com "um sistema de canais singular" para água.

"O conjunto desses três sítios forma um triângulo urbano até então desconhecido, e as descobertas permitem repensar o entendimento da organização cerimonial e sociopolítica do Petén pré-hispânico", destaca o comunicado.

