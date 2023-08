Vestígios de cidade que remonta à Idade do Bronze são encontrados no Chipre

A- A+

Os restos de uma antiga cidade portuária foram descobertos no sul do Chipre, durante escavações lideradas pela Universidade de Gotemburgo, anunciou o Departamento de Antiguidades da ilha mediterrânea nesta quarta-feira (16).

Situada às margens do lago salgado de Larnaca, no sul do país, a cidade, cuja superfície pode chegar a pelo menos 25 hectares, remonta ao final da Idade do Bronze e teria prosperado entre 1.600 e 1.100 a.C., explicou Giorgos Georgiou, diretor interino do departamento de Antiguidades do Chipre.

"A riqueza da cidade parece ter sido baseada na produção de cobre e no comércio com culturas próximas e distantes", acrescentou, em mensagem enviada à AFP.

Em julho, tumbas luxuosas já haviam sido descobertas por uma equipe da mesma universidade.

"Levando em conta a riqueza dos objetos funerários, podemos logicamente pensar que eram tumbas reais", afirmou Peter Fischer, professor de arqueologia e chefe da expedição, no site da instituição de ensino.

Os achados são câmaras subterrâneas que podem ser acessadas através de uma estreita passagem.

"Encontramos mais de 500 objetos inteiros espalhados por duas tumbas", acrescentou o cientista, que realiza escavações ao redor de Hala Sultan Tekke desde 2010.

Para ele, cerca de metade dos artefatos encontrados eram provenientes de outras localidades, sobretudo Egito, Afeganistão e Índia.

"As tumbas continham toda uma série de objetos funerários, incluindo cerâmicas e objetos decorativos produzidos localmente, assim como muitas joias e outros objetos importados", segundo Georgiou.

Também foi relatada a presença de objetos metálicos, como joias de metais preciosos, diademas, punhais, facas e espelhos de bronze.

