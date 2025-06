"Vi tudo acontecer": homem que escapou de desastre aéreo na Índia descreve momento do impacto

A- A+

O único sobrevivente entre as 242 pessoas a bordo de um avião comercial com destino a Londres que caiu na cidade indiana de Ahmedabad relatou, nesta sexta-feira, como até ele tem dificuldade para explicar como conseguiu escapar com vida da explosão em meio ao fogo.

— Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu consigo acreditar como consegui sair vivo disso — disse o cidadão britânico Vishwash Kumar Ramesh, de seu leito hospitalar, em entrevista ao canal estatal DD News, falando em hindi.

O Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, abastecido para um voo de longa distância até Londres, explodiu em uma bola de fogo alaranjada na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem.





Ramesh — que, segundo a imprensa, ocupava o assento 11A — foi o único entre os ocupantes do avião a sobreviver. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo. Segundo familiares, o irmão de Ramesh também estava a bordo do mesmo voo.

— Menos de um minuto após a decolagem, de repente… parecia que algo ficou preso… percebi que algo tinha acontecido, e então as luzes verdes e brancas do avião acenderam — relatou Ramesh.

— Depois disso, o avião parecia ter acelerado, indo direto em direção ao que depois descobri ser um alojamento de hospital. Tudo estava visível diante dos meus olhos quando o impacto aconteceu.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, visitou Ramesh nesta sexta-feira no hospital onde ele segue internado com queimaduras e outros ferimentos. As imagens foram divulgadas em seu canal no YouTube.

Ramesh, de 40 anos, é natural de Leicester, no Reino Unido, de acordo com a agência Press Association, que conversou com familiares dele na Inglaterra. O avião colidiu com edifícios logo fora do perímetro do aeroporto.

— No início, eu também achei que ia morrer, mas então abri os olhos e percebi que ainda estava vivo — afirmou.

— Vi a comissária de bordo, senhoras e senhores todos à minha frente — contou, com a voz embargada, usando um termo respeitoso comum na Índia para pessoas mais velhas.

— Soltei o cinto de segurança e tentei escapar — e consegui.

— Acho que o lado em que eu estava não ficou voltado para o alojamento — explicou. — O lugar onde eu caí estava mais próximo do chão, havia espaço — e quando minha porta quebrou, vi que havia um espaço e pensei que poderia tentar sair por ali.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Ramesh pouco depois do acidente, com a camiseta ensanguentada, mancando, mas caminhando em direção a uma ambulância.

— Minha mão esquerda ficou um pouco queimada por causa do fogo, mas uma ambulância me trouxe ao hospital — disse. — As pessoas aqui estão cuidando bem de mim.

Segundo a Air India, havia 169 passageiros indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense a bordo, além de 12 tripulantes. O voo seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres.

De acordo com a polícia, o número de mortos chega agora a 265. As autoridades instalaram centros para testes de DNA a fim de identificar os corpos carbonizados das vítimas, tanto dos passageiros quanto das pessoas que estavam no solo.

