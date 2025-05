A- A+

TRANSFORMADOR Via exclusiva de ônibus fica livre para trânsito de veículos entre Abreu e Lima e Igarassu Medida foi tomada em decorrência do transformador de energia estacionado no km 48 da BR 101, em Abreu e Lima

A via exclusiva de ônibus localizada entre Abreu e Lima e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está liberada para o trânsito de veículos de passeio desta sexta-feira (2) ao próximo domingo (4).

A medida, anunciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), visa a manter a fluidez do trânsito depois o transformador de energia foi estacionado no km 48 da BR 101, em Abreu e Lima, no sentido João Pessoa (PB). No local, há duas faixas livres para a circulação de veículos.

A PRF reforçou que a via de ônibus possui duplo sentido de circulação (mão e contramão), sendo proibido realizar ultrapassagens no trecho.

Transformador

Previsto para chegar no posto da PRF em Igarassu nesta sexta-feira (2), o gigante comboio de 113,7 metros de comprimento e 600 toneladas acabou se atrasando após um problema hidráulico. O equipamento passava pelo viaduto do Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na RMR, por volta das 7h, quando precisou ser paralisado.

Por volta das 12h40, quase seis horas depois, a carreta voltou a se movimentar rumo à Abreu e Lima. O transformador, então, foi estacionado no quilômetro 48 da BR-101, na cidade de Abreu e Lima, às 14h45. A escolta final até a Paraíba será retomada na segunda-feira (5).

