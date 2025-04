Via Sacra da Fraternidade reúne centenas de fiéis nas ruas do Centro do Recife

A- A+

Ocorreu, na manhã desta quarta-feira (16), nas ruas do Centro do Recife, a 26ª edição da Via Sacra da Fraternidade, uma das manifestações religiosas mais tradicionais da capital pernambucana.

Alinhada com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, "Fraternidade e Ecologia Integral", a procissão contou com centenas de fiéis, que percorreram as principais ruas do comércio central do Recife, relembrando os últimos passos de Jesus rumo ao Calvário.

Durante o percurso, fachadas de lojas e escritórios se transformaram em cenários das 14 estações que compuseram o trajeto, encenando o caminho da cruz em uma representação simbólica da jornada feita por Jesus em Jerusalém.

Realizada pela Associação Missionária Amanhecer (AMA), a Via Sacra integra oficialmente a programação da Semana Santa da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Via Sacra

A caminhada começou às 9h, com os religiosos saindo do Pátio de São Pedro rumo às ruas do Centro. Durante a caminhada, os fiéis se revezaram no carregamento de uma cruz de madeira rústica, com aproximadamente 100 quilos, conduzida por homens, mulheres, jovens e idosos ligados à AMA.

O ato representou a fé, a penitência e a união. Em cada estação, os participantes tiveram momentos de oração e reflexão voltados ao cuidado com a natureza e à construção de uma convivência mais fraterna.

O trajeto foi conduzido pelo padre João Carlos, fundador e coordenador-geral da AMA. Ele ressaltou a importância da realização da procissão.

"A Via Sacra é o caminho do Calvário acompanhando Jesus e reconhecendo sofrimento dele, que também é o de muita gente. Este anos estamos olhando para aqueles que são vítimas das tragédias e das mudanças climáticas, rezando para que haja solidariedade e mudanças no coração da humanidade", explicou.

Padre João Carlos | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Como gesto de solidariedade, foram arrecadados alimentos não perecíveis durante a procissão. Os donativos serão destinados ao Abrigo São Francisco de Assis, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Fiéis engajados

Durante a caminhada, uma das pessoas que participou do carregamento da cruz foi Givanilda Silva, de 46 anos. Presente em outras edições da Via Sacra, ela considera a procissão como a missão de todo o católico.

"Estou sempre aqui, todos os anos. A missão do católico é essa: perseverar a sua fé. Um cristão para ser católico, ele tem que participar da Via Sacra", disse.

Givanilda Silva | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Outro fiel que participou da Via Sacra foi Matheus Rodrigues, de 29 anos. O religioso, que é de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e que está em Jaboatão dos Guararapes desde janeiro, realizando uma formação católica, esteve presente na procissão pela primeira vez.

"É a primeira vez que eu participo. Eu achei um momento muito importante para nos unirmos e sentirmos as dores e os caminhos que Cristo fez, tanto para podermos compreender um pouco do amor dele por nós, quanto para testunharmos, em fraternidade, tudo que ele tem feito por nós", afirmou.

Matheus Rodrigues | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Encerramento

A procissão foi encerrada por volta das 11h, com a chegada dos fiéis à Basílica da Penha, no bairro de São José. No local, foi realizada uma missa presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

"Nesta Via Sacra, várias entidades participaram desse momento revivendo a Paixão de Jesus. Concluímos a procissão com a celebração da Santa Missa, buscando acolher todos que participaram", afirmou dom Josivaldo.

Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da AOR | Foto:Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

