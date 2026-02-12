Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Viaduto desaba após tempestades em Portugal

Acidente não deixou feridos

Reportar Erro
Viaduto desaba após tempestades em PortugalViaduto desaba após tempestades em Portugal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um viaduto de uma rodovia de Portugal que liga Lisboa à cidade do Porto desabou parcialmente na quarta-feira (11), após as tempestades e inundações repentinas que afetaram o país, sem provocar vítimas.

"A velocidade e a força da água (...) esta é uma situação absolutamente anormal", declarou o ministro português da Infraestrutura, Miguel Pinto Luz, que visitou o local na noite de quarta-feira.

O acidente não deixou feridos, segundo o ministro.

Leia também

• Candidato de centro-esquerda António Seguro vence eleição presidencial em Portugal

• Espanha e Portugal enfrentam nova tempestade após inundações durante a semana

• Milhares são evacuados por chuvas em Espanha e Portugal, que confirma 2º turno presidencial

Miguel Pinto Luz afirmou que provavelmente serão necessárias "semanas para que a infraestrutura volte a estar operacional".

O trecho da rodovia com o viaduto estava fechado ao trânsito nos dois sentidos devido à ruptura parcial de um dique ao final da tarde de quarta-feira.

O desabamento aconteceu algumas horas mais tarde.

Portugal foi afetado por tempestades intensas nas últimas duas semanas, com danos significativos às infraestruturas do país.

Também na quarta-feira, um trem descarrilou perto da cidade de Abrantes, no centro do país, depois de colidir com escombros que caíram na via. Ninguém ficou ferido, mas várias linhas ferroviárias continuam suspensas.

Após a passagem das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, Portugal voltou ao estado de alerta devido ao risco de inundações repentinas provocadas por chuvas intensas.

"Em apenas estes dois dias, a chuva foi equivalente a 20% da média anual de Portugal", declarou na quarta-feira à noite a ministra do Meio Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Após muitas críticas, a ministra da Administração Interna, Maria Lucia Amaral, renunciou ao cargo na terça-feira.

O governo deverá responder no Parlamento na sexta-feira sobre a gestão da crise.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter