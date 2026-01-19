A- A+

Jaboatão Tráfego pelo Viaduto Direcional da BR-101 terá interrupção temporária neste sábado (24) O local fica situado no km 82,01, próximo ao Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes

O tráfego pelo Viaduto Direcional terá uma interrupção temporária às 22h deste sábado (24). O trecho compreende o km 82,01 da BR-101, nas proximidades do Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que emitiu alerta sobre o assunto.

De acordo com o autarquia federal, a alteração é necessária para a realização de serviços de levantamento topográfico e monitoramento estrutural do viaduto.

A previsão é a de que o tráfego seja normalizado ao término do serviço, que tem previsão de duração de 1h.

Durante a realização do serviço, haverá desvio do fluxo de veículos no local, que estará sinalizado. A ação terá apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientação dos motoristas.

Os condutores que precisam pegar o viaduto em direção ao Litoral Norte do estado deverão seguir pela Estrada da Batalha, virar à direita na Avenida Dr. Júlio Maranhão, fazer o retorno na R.A, retornar no outro sentido da Avenida Dr. Júlio Maranhão/Estrada da Batalha e pegar a rampa de acesso.

Confira a alteração no mapa:

Imagem divulgada pelo DNIT sobre a alteração no trânsito.

Veja também