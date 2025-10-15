Viagem do papa ao Líbano será mensagem de paz, diz patriarca maronita

A- A+

A visita do papa Leão XIV ao Líbano, prevista para o fim de novembro, enviará uma "mensagem de paz e esperança" para uma região devastada pela guerra, declarou, nesta quarta-feira (15), o patriarca maronita Bechara al Rai, em entrevista à AFP.

O Líbano viveu há um ano uma guerra entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel, e o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza entrou em um cessar-fogo na semana passada, que ainda se mantém.

O papa "chega quando a guerra terminou em Gaza (...) E o Líbano vive sob um cessar-fogo, embora tenham sido registradas algumas violações", ressaltou o líder espiritual da comunidade cristã mais influente do país.

"O papa (...) leva uma mensagem de paz e esperança", acrescentou o influente dignatário, que recebeu a AFP na sede do patriarcado em Bkerke, no norte de Beirute.

Segundo o Vaticano, o papa, de 70 anos, irá à Turquia entre 27 e 30 de novembro, e ao Líbano de 30 novembro a 2 de dezembro, em sua primeira viagem ao exterior desde que foi eleito, em maio.

"Penso que se concentrará na paz durante esta visita e pedirá ao Líbano para seguir seu caminho rumo à paz", disse o patriarca, que sempre defendeu que seu país, um Estado com pluralismo religioso, se mantenha afastado da violência sectária.

O presidente libanês, Joseph Aoun, membro da comunidade maronita, considerou, na segunda-feira, que é "necessário negociar com Israel", país com o qual o Líbano segue em guerra.

"O Líbano sofreu muito com a guerra de 1975 até hoje, já está cansado de (...) massacres e destruições, e da última guerra de Israel contra o Hezbollah", ressaltou o monsenhor Rai, referindo-se especialmente à guerra civil entre 1975 e 1990.

Israel alcançou um cessar-fogo com o Hezbollah em novembro de 2024, pausando uma guerra que deixou cerca de 4 mil mortos.

Apesar do cessar-fogo, Israel continua com os bombardeios contra o Hezbollah, que está submetido a uma intensa pressão para entregar suas armas ao Estado libanês.

Leão XIV será o terceiro papa a visitar o Líbano depois de João Paulo II (1997) e Bento XVI (2012).

