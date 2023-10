Viagra: homem toma dose duas vezes maior do que o recomendado e fica cego de um olho; entenda

A- A+

Um homem de 32 anos ficou subitamente cego de um olho após tomar uma dose elevada de Viagra e os médicos acreditam que o famoso “azulzinho”, usado para disfunção erétil, pode ser o culpado. O homem, um iraniano, cuja identidade não foi revelada, tomou 100 miligramas de Sildenafil, principal ingrediente do Viagra — esta é a dose máxima do medicamento e o dobro da recomendada para a maioria dos homens que o tomam para a condição.

Ele perdeu a visão do olho direito quase imediatamente depois. Apesar dos esforços para restaurar a sua visão, os danos foram extensos e os médicos não conseguiram reverter a situação, o fazendo perder totalmente a visão.

Segundo os médicos do hospital Farabi Eye, que atenderam o paciente, dissertam que esta era uma das evidências mais fortes de que tomar a droga poderia prejudicar os olhos. O sildenafil combate a impotência aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis através do relaxamento dos vasos sanguíneos. No entanto, este efeito pode, em algumas circunstâncias, danificar inadvertidamente outros vasos sensíveis do corpo, como os dos olhos.

Os profissionais, entretanto, afirmam que a ligação entre o remédio e os problemas oculares são “controvérsias”. O mecanismo exato pelo qual o sildenafil pode danificar os vasos sanguíneos do olho é desconhecido.

“Vários acidentes vasculares retinais graves foram relatados após o uso de sildenafil, mas o papel exato deste medicamento não está claro”, escreveram eles.

No caso mais recente, o homem sofreu a perda repentina de visão três horas depois de tomar a dose elevada do medicamento. Depois de perder a visão do olho, o homem foi ao hospital e informou aos médicos que tomou sildenafil.

O homem revelou que não tinha outras queixas médicas, mas apresentava coágulos na artéria e na veia que transferiam o sangue de e para o olho direito. Isso resultou no inchaço da retina – o tecido sensível à luz na parte posterior do órgão. Ele também sofria de edema macular, uma condição em que o sangue vaza para a retina.

Exames feitos no paciente revelaram ainda que ele não havia sido infectado por vírus ou bactérias nos últimos meses e nem recebido vacinas, contra a Covid-19, por exemplo. Os médicos também notaram que ele não tinha histórico familiar de problemas de coágulos sanguíneos que pudessem explicar o dano repentino ao olho e os testes para quaisquer condições não diagnosticadas deram negativo.

“Como o paciente era saudável, sem fatores de risco conhecidos para doença vascular e além da estreita relação temporal entre a ingestão de sildenafil e a incidência da doença, especulamos que o medicamento poderia desempenhar um papel causal neste cenário clínico”, disseram os médicos.

Sildenafil é um medicamento de venda livre, o que significa que pode ser adquirido sem receita médica. Uma diminuição repentina ou perda de visão é listada como um potencial efeito colateral raro do remédio nos folhetos distribuídos com o medicamento.

