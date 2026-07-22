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câncer Viagra pode reduzir a metástase do câncer, mostra estudo Trabalho descobriu um novo mecanismo para combater o deslocamento de células cancerígenas

Um dos remédios mais utilizados no mundo para tratar a disfunção erétil pode reduzir a metástase do câncer. Segundo um novo estudo, o princípio ativo do Viagra, o sildenafil, consegue restringir o crescimento cancerígeno.

A metástase é a disseminação de células cancerígenas para outros órgãos, aumentando a letalidade da doença. Dessa forma, de acordo com a pesquisa publicada na revista científica Cancer Research, o sildenafil limita a capacidade das células cancerígenas de utilizar o colesterol, essencial no processo de desprendimento dessas células para se deslocarem pelo organismo.

Nesse sentido, a substância bloqueia uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5, aumentando assim os níveis de uma molécula sinalizadora conhecida como cGMP. Níveis elevados de cGMP dilatam os vasos sanguíneos.

Agora, a equipe descobriu que o cGMP também se liga a uma proteína responsável pelo transporte de colesterol dentro das células. Como resultado, há menos colesterol disponível para as necessidades da célula e, ao que parece, as células cancerígenas são particularmente vulneráveis a essa redução no suprimento de colesterol.

Além disso, a combinação de medicamentos da família do Viagra com estatinas, medicamentos utilizados para tratar o colesterol alto, pode ser ainda mais eficaz na restrição da metástase. A combinação poderia não apenas limitar o acesso das células cancerígenas ao colesterol já existente, mas também impedi-las de produzir novo colesterol.

A pesquisa foi feita a partir de modelos de câncer em camundongos, culturas de células cancerígenas de pacientes humanos e dados coletados ao longo de 20 anos de cerca de 5 milhões de pessoas.

"Descobrimos uma nova via biológica que liga uma molécula de sinalização bem conhecida à regulação do colesterol dentro das células e mostramos como essa via pode ser aproveitada para interferir na capacidade das células cancerígenas de formar metástases", afirma a pesquisadora principal Ayelet Erez, do Instituto Weizmann de Ciências.

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