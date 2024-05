Viajar pode melhorar a qualidade de vida da terceira idade

A- A+

O envelhecimento saudável é um processo que envolve a adoção de um estilo de vida equilibrado e a implementação de práticas que promovam a saúde física, mental e emocional ao longo do tempo.

Com base no último Censo Demográfico, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou de 74,8 anos, em 2020, para 75,5 anos em 2022.

Com a chegada da longevidade, envelhecer pode inaugurar um novo capítulo de vida, com menos amarras e mais liberdade. Uma pesquisa realizada pela plataforma de viagens Booking aponta que 77% de todos os viajantes brasileiros com mais de 60 anos afirmam que viajar é a melhor forma de preencher o tempo livre. Além disso, em 2030, segundo pesquisa da OMS, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo.

Além de conhecer novos destinos, a viagem ajuda a ampliar a rede de relacionamento. Segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, em parceria com a farmacêutica Bayer, a solidão é o maior medo dos brasileiros durante a terceira idade.

Mauricio Pastore, Presidente e Fundador da Pastore Turismo, operadora de turismo especializada em viagens de grupo para a terceira idade, pontua que é muito comum a empresa receber passageiros que viajam sozinhos.

“Nestes casos, fazemos entrevistas e buscamos uma companhia do mesmo sexo, com perfil compatível e que possa dividir a hospedagem. Esse formato faz com que a viagem seja ainda mais inclusiva e que novas amizades sejam firmadas', conta.

Viagens em grupo estimulam a interação e trazem companhia

Angela Omati Aguiar Vaz, de 70 anos, passageira recorrente da Pastore Turismo, conta ainda que pretende conhecer muitos destinos nacionais e internacionais enquanto a saúde permitir: “eu e meu marido viajamos muito. Fizemos muitas amizades durante as viagens de grupo, que se mantêm mesmo quando não estamos viajando. Pra mim, viajar é um excelente meio de diversão, cultura e socialização”, afirma.

“Ao longo dos nossos 32 anos de existência, observamos muitos clientes vivenciando a melhor fase de suas vidas ao viajar depois dos 60 anos. Esse é o nosso maior combustível. O roteiro é pensado para que esses passageiros da melhor idade tenham boas experiências”, comenta Rodrigo Pastore, Co-Presidente e Sócio da operadora.

A passageira Marlene Regina Dal Medico, de 68 anos, já fez dezenas de viagens com a empresa e, ainda em 2024, vai conhecer Áustria, Suíça e África do Sul. 'Já fui pra vários lugares no Brasil e conheci países incríveis como Portugal, Itália, Bélgica e Holanda. Não é um problema fechar a viagem sozinha, porque se você não tem companhia a agência te apresentam outra pessoa e você acaba fazendo muitas amizades”, relata Marlene.

Sob o comando de Maurício Pastore e Rodrigo Pastore, a Pastore Turismo é uma operadora de viagens criada em 1992, especializada em viagens de grupo para pessoas da terceira idade. A empresa faz roteiros personalizados para este público, com pacotes para destinos nacionais e internacionais. Ao longo dos seus mais de 30 anos de história, a Pastore Turismo já atendeu mais de 25 mil passageiros e figura como uma das maiores no segmento voltado à melhor idade.

