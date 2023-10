A- A+

Recife Vias do Bairro do Recife serão bloqueadas para evento Manguezassa nesta quarta-feira (11) Serão feitos bloqueios da avenida Rio Branco até a descida da Ponte Giratória

Condutores e pedestres que pretendem circular pelo Bairro do Recife, na área central da Capital, nesta quarta-feira (11), devem ficar atentos aos bloqueios nas vias que dão acesso ao Cais da Alfândega.



A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade na área para viabilizar o Manguezassa, evento em homenagem aos 30 anos do Movimento Manguebeat.



Com entrada gratuita, o palco temático montado no Cais da Alfândega receberá shows de Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, Devotos e Eddie. A programação está prevista para iniciar às 20h.



A Prefeitura do Recife informou que atuará no ordenamento urbano e segurança viária para a atração. Serão feitos bloqueios da avenida Rio Branco até a descida da Ponte Giratória. A restrição deve ocorrer no fim desta tarde.



Os motoristas terão como rota alternativa seguir pela rua Madre de Deus, retornando pela rua Vigário Tenório e saindo do bairro pela avenida Alfredo Lisboa.

Agentes da CTTU estarão na área monitorando e orientando o trânsito.

O ordenamento do espaço urbano e do comércio será monitorado pela Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), que fará bloqueios nas principais vias de acesso ao Cais da Alfândega.



De acordo com a gestão, a ação ocorrerá para que haja o cumprimento da Lei 14.133/2010, que proíbe a comercialização e utilização de vasilhames de vidro em eventos com mais de mil pessoas.

A Prefeitura do Recife (PCR) destaca que todo o comércio de comidas e bebidas só poderá ser realizado fora do perímetro de segurança definido pela organização do show.

"Como legado para a cidade, os produtores do show vão renovar o mobiliário dos quatro bares que funcionam em frente à Praça do Sebo, um total de 20 conjuntos de mesas, cadeiras e guarda-sóis. Além disso, será pintado um mega-mural no Edifício Almare, na avenida Guararapes, com uma alusão ao movimento", afirmou a PCR.

Veja também

INVESTIGAÇÃO Promotoria recomenda investigação de policial que pediu adolescente em casamento em Pernambuco