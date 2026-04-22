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RECIFE Viatura da PM colide com caminhão e capota na BR-101, no Recife; quatro policiais ficam feridos PRF completou ainda com a informação de que o motorista do caminhão não se feriu

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) colidiu com um caminhão e capotou no quilômetro 60 da BR-101, na Guabiraba, Zona Norte do Recife. O sinistro foi na manhã desta quarta-feira (22) e deixou quatro policiais feridos.

Segundo a PMPE, o efetivo se deslocava para averiguar uma ocorrência de roubo de motocicleta na Avenida Norte quando se envolveu no sinistro. Os policiais foram socorridos por equipes de apoio e encaminhados para a UPA de Nova Descoberta, também na Zona Norte do Recife, "onde recebem atendimento médico".

Acionada para a ação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informo que a viatura saiu de um posto de combustível e um caminhão foi para a faixa da esquerda para o veículo passar.



"Cerca de 150 metros depois, o caminhão foi retornar para a faixa da direita e ocorreu uma colisão com a viatura, que estava acessando a faixa da esquerda para fazer um retorno. Em seguida, a viatura capotou", completou a PRF.

A Polícia Militar destacou, ainda, que a viatura "seguia com sinais sonoros e luminosos acionados" quando foi atingida.

Viatura da PM colide com caminhão e capota na BR-101, no Recife. - Foto: PRF/Divulgação

Por conta do sinistro, a faixa da esquerda, sentido Paulista, segue bloqueada até remoção dos veículos. A PRF completou ainda com a informação de que o motorista do caminhão não se feriu. "Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", disse.



"O condutor do caminhão permaneceu no local. As circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas pelos órgãos competentes. A ocorrência segue em andamento", completou a PMPE.

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