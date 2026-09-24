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POLÍCIA Viatura da PM colide com muro de casa durante perseguição a criminosos armados no Recife Caso aconteceu na tarde da quarta-feira (23), e os policiais foram socorridos para uma unidade médica

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) colidiu com o muro de uma casa no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira (23), enquanto o efetivo perseguia dois criminosos armados.

Por meio de nota, a corporação informou que os policiais foram acionados para atender a ocorrência após receber informações de que dois suspeitos se deslocavam pelo bairro. Quando foram localizados, os criminosos tentaram fugir.

Foi nesse momento que "a viatura derrapou, ocasionando o acidente", de acordo com a PM.

A corporação não informou quantos policiais estavam na viatura durante a colisão. A polícia disse apenas que os agentes "sofreram escoriações e foram socorridos à UPA de Nova Descoberta".

Os policias passaram por avaliação médica e, ainda segundo a Polícia Militar, estão bem.

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