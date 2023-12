A- A+

RECIFE Viatura da PM tomba após colidir com carro na Zona Oeste do Recife Camburão colidiu com um carro no cruzamento entre as ruas Conde de Irajá e José Bonifácio, no bairro da Torre

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco se envolveu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (25), na Zona Oeste do Recife.

O camburão colidiu com um carro no cruzamento entre as ruas Conde de Irajá e José Bonifácio, no bairro da Torre.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 13º Batalhão estavam na viatura. Os policiais foram socorridos para unidades de saúde e receberam os primeiros socorros.

O quadro clínico do efetivo é estável, ainda de acordo com a corporação.

Ainda não se sabem as circunstâncias do acidente. Equipe do Instituto de Criminalística foi acionada e realizou os primeiros trabalhos de perícia no local.

A reportagem entrou em contato com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e aguarda retorno.

