Vibradores carregam microplásticos em altas concentrações, revela novo estudo

Estudo realizado por cientistas da Universidade de Duke e da Universidade Appalachian State mostra que brinquedos sexuais podem estar contribuindo para um aumento significativo na quantidade de microplásticos na corrente sanguínea, o que podem causar problemas de saúde como diabetes, perturbar as respostas imunitárias e danificar vários sistemas corporais.

Segundo os pesquisadores, os brinquedos contêm ftalatos, que podem afetar os níveis hormonais. Eles descobriram que esses produtos químicos estão presentes em concentrações que excedem as advertências dos consumidores dos EUA. A equipe examinou quatro tipos de brinquedos sexuais: brinquedos anais, esferas, vibradores duplos e vibradores externos. O brinquedo anal foi o que mais liberou partículas, seguido pelas esferas.

“Afirmamos que, uma vez que a presença medida de ftalatos em nossa pequena amostra excede o limite de exposição para os mesmos produtos químicos nos regulamentos da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC) em brinquedos infantis, as investigações sobre se os cenários de risco também são semelhantes ou não nos brinquedos sexuais são prudentes para a proteção da saúde pública”, afirma Joana Sipe, principal autora do estudo.

As descobertas serão discutidas na Conferência Anual da Sociedade de Análise de Risco de 2023, em Washington, no próximo mês. Isto surge pouco depois de os líderes mundiais terem sido acusados de demonstrar “ambição zero” para proteger a saúde humana nas conversações sobre o Tratado Global dos Plásticos, no Quénia.

"O plástico e os produtos químicos derivados do material espalharam-se como um flagelo por todas as partes do nosso planeta, mesmo dentro de nós, em níveis conhecidos como perigosos. No entanto, as projeções da indústria prevêem que o volume de duplicará até o meio do século. Devemos escolher: sufocaremos a Terra e a nós mesmos com plásticos tóxicos? Ou teremos a coragem e a visão para deter o ataque?”, disse John Peterson Myers, fundador da Environmental Health Sciences e membro do Plastic Health Council.

