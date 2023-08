A- A+

produtos químicos Vibradores podem conter produtos químicos com potencial nocivo; entenda Estudo nos EUA avaliou modelos diferentes do apetrecho e alerta para a necessidade de mais conhecimento sobre o material plástico presentes nesses produtos

Um novo estudo que se debruçou sobre o material plástico maleável utilizado em alguns tipos de sex toys, os vibradores, ressalta a necessidade de que se olhe com mais atenção para a composição desse tipo de apetrecho.

A análise foi feita com produtos vendidos nos Estados Unidos por especialistas da Universidade de Duke. O motivo da preocupação é que esses produtos são justamente desenvolvidos para interagir com membranas sensíveis do corpo — presente nas partes íntimas de homens e mulheres. De acordo com com a análise, ao realizar um teste abrasivo, esses itens liberaram microplásticos – cuja formação pode conter o material químico chamado ftalato, com potencial de toxicidade.

De acordo com a própria pesquisa, os ftalatos não são exclusividade desse tipo de produto. Tal componente também está presente em, por exemplo, brinquedos infantis, mas passam por rigorosa análise e não podem ultrapassar um valor ínfimo da composição.

Apesar do alerta, ainda não está claro qual o efeito desse composto químico em adultos, nem se no uso domésticos tais apetrechos devem replicar o mesmo comportamento (de liberação de micro plásticos). Em resumo, os especialistas alertam para a necessidade de que os vibradores sejam mais avaliados (do ponto de vista de sua composição). Eles sugerem que haja um esforço conjunto entre produtores, orgãos reguladores do governo, pesquisadores e usuários para que esse tipo de produto seja melhor estudado — e caso haja alguma alteração notável, rapidamente comunicado às autoridades.

