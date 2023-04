A- A+

BRASIL Vice-cônsul dos Estados Unidos é agredida com socos no Rio de Janeiro Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira

A vice-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro foi agredida na manhã desta quarta-feira (26). Ela estava na Cinelândia, no Centro da cidade, quando foi abordada por uma travesti, segundo o delegado Deoclécio Assis, titular da 5ª DP (Mem de Sá).



Ela pediu um pão para a americana, que estava esperando a abertura de uma unidade do Starbucks na porta. Com a negativa da vice, ela deu três socos na mulher. O caso aconteceu por volta das 6h40 da manhã.

Após a agressão, a vice-cônsul se refugiou em uma lanchonete até a chegada da polícia, que foi chamada para ocorrência por pessoas que presenciaram a cena. A vice-cônsul foi, então, socorrida e atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi constatada uma fratura no nariz da americana.

Após o atendimento, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito e, mais tarde, à 5ª DP, onde o caso foi registrado. A agressora foi presa em flagrante por lesão corporal.



Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, só neste ano já foram registrados 10. 578 casos de lesão corporal dolosa no Estado do Rio de Janeiro, considerando janeiro e fevereiro de 2023.

