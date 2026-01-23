Sáb, 24 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Vice estadunidense viajará a Armênia e Azerbaijão para continuar 'esforços de paz'

Os Estados Unidos terão ali direitos de desenvolvimento, o que lhes permite movimentar suas fichas em uma região estratégica e rica em hidrocarbonetos

Reportar Erro
No ano passado, os dois países assinaram em Washington um acordo para encerrar um conflito territorial de décadasNo ano passado, os dois países assinaram em Washington um acordo para encerrar um conflito territorial de décadas - Foto: Saul Loeb / AFP

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, viajará no mês que vem a Armênia e Azerbaijão, anunciou o presidente Donald Trump, na plataforma Truth Social.

Leia também

• Dois mortos em ataque dos EUA contra suposta embarcação de narcotraficantes no Pacífico

• EUA pressionam Irã e impõem sanções à 'frota fantasma' após repressão a manifestantes

• Fim da primeira sessão de negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi

No ano passado, os dois países assinaram em Washington um acordo para encerrar um conflito territorial de décadas.

"Quero agradecer ao presidente do Azerbaijão e ao primeiro-ministro da Armênia por respeitarem o acordo de paz que assinamos em agosto. O vice-presidente Vance viajará em fevereiro aos dois países, para dar continuidade aos nossos esforços de paz", publicou Trump.

O acordo prevê a criação de um corredor, através da Armênia, conectando o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhchivan, que faz fronteira com o Irã e a Turquia. Essa zona de trânsito, uma antiga reivindicação de Baku, foi apelidada de "Rota Trump para a Paz e a Prosperidade Internacionais".

Os Estados Unidos terão ali direitos de desenvolvimento, o que lhes permite movimentar suas fichas em uma região estratégica e rica em hidrocarbonetos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter