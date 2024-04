A- A+

guerra na ucrânia Vice-ministro da Defesa da Rússia é preso por suspeita de corrupção durante a guerra na Ucrânia Timur Ivanov foi denunciado pela organização de Alexei Navalny, em 2022, por lucrar com obras superfaturadas em Mariupol

A justiça da Rússia decretou, nesta quarta-feira, a prisão preventiva do vice-ministro da Defesa e Timur Ivanov, detido na terça-feira (23) por acusações de corrupção. O estilo de vida luxuoso de Ivanov foi denunciado em 2022, em uma investigação da organização liderada pelo falecido opositor russo, Alexei Navalny.

Um comunicado do sistema judiciário de Moscou afirma que Ivanov ficará em prisão preventiva durante pelo menos dois meses, até 23 de junho, enquanto aguarda julgamento. O acusado compareceu à audiência desta quarta-feira (24) com uniforme militar e permaneceu dentro do cubículo de vidro reservado aos detidos.

Ivanov foi acusado de receber "subornos em larga escala", crime que pode ser punido com até 15 anos de prisão. Um suposto cúmplice, Sergei Borodin, recebeu a mesma acusação e também será colocado em prisão preventiva.

No final de 2022, uma investigação da fundação Navalny apontou que o vice-ministro teria supervisionado e lucrado com projetos de construção em Mariupol, cidade ucraniana conquistada pela Rússia após meses de cerco e combates.

Responsável por coordenar as obras no Ministério da Defesa, Ivanov teria participado de um esquema de corrupção vinculado à "contratação e terceirização" de trabalhos para o departamento.

Uma fonte das forças de segurança que pediu anonimato, citada pela agência TASS, afirmou que ele permanecerá detido na prisão de Lefortovo, em Moscou, administrada pelos serviços de segurança russos. O jornalista americano Evan Gershkovich está detido no mesmo centro penitenciário

