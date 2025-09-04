Vice-presidente da Comissão Europeia classifica situação em Gaza como "genocídio"
Ela é a primeira integrante do Executivo europeu a se expressar dessa forma
A vice-presidente da Comissão Europeia, a espanhola Teresa Ribera, classificou nesta quinta-feira (4) a situação em Gaza como "genocídio" e criticou o bloco de 27 países por não agir para detê-lo.
"O genocídio em Gaza evidencia o fracasso da Europa em agir e falar a uma só voz, enquanto se propagam manifestações pelas cidades europeias", afirmou Ribera durante um discurso na Universidade Sciences Po Paris.
Os 27 países da União Europeia se mostraram particularmente divididos quanto à atitude a adotar em relação a Israel desde o início da sua guerra em Gaza contra o Hamas, em resposta ao ataque lançado por este movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em território israelense.
Vários países, entre eles a Alemanha, insistem no direito de Israel de se defender, respeitando o direito internacional, enquanto outros, como a Espanha, denunciam há vários meses um "genocídio" contra os palestinos de Gaza.
Essas divisões paralisam qualquer ação europeia sobre o assunto.
No final de junho, a Comissão Europeia considerou que Israel violava um artigo do acordo de associação que o une à UE, em matéria de respeito pelos direitos humanos.
Em resposta, propôs suspender alguns financiamentos europeus para start-ups israelenses. Mas essa decisão ainda não obteve a aprovação dos Estados-membros, apesar de semanas de conversas.